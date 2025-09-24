Őszinte vallomást tett a TV2 sztárja: „Nem vagyok még túl rajta”

Kovács Renáta Házasság első látásra feleségként vált ismertté a tévé nézők számára, noha influenszerként már korábban is nagy népszerűségre tett szert és rengeteg követője volt TikTokon. A csinos exfeleség hónapokkal ezelőtt veszítette el előző kutyáját, most pedig a jelenlegiért kell aggódnia.

Kovács Renáta kutyája balesetet szenvedett, lehet, hogy két nagy műtéttel lehet csak helyrehozni a lábait (Fotó: Szabolcs László)

Kovács Renáta nincs túl a gyászon

Kovács Reni Masni nevű kiskutyája tizenhárom évig volt hű társa gazdájának, ez a korszak azonban szomorú véget ért. Reni a kutya elvesztésén a mai napig nem tette túl magát, mint mondja, nincs olyan nap, hogy ne hiányozna neki.

Nem vagyok túl rajta, nem is leszek soha. Ugyanúgy elsírom magam két naponta, csak már rövidebb ideig. Tofu kiskutyám most a vigaszom, de most vele is nagy baj történt

– kezdi Reni, aki nemrég új otthonba is költözött, hogy a kutyusnak legyen egy kis kertje.

„Nagyon játékos, eleven, vidám kiskutya, állandóan rohangál és úgy sikerült leugrania a kanapéról, hogy meghúzta az egyik lábát. Egy hatalmas sikításra lettem figyelmes, sejtettem, hogy gond van, attól féltem, hogy szalagszakadás lesz belőle. Bár ezt szerencsére megúsztuk, úgy tűnik, hogy most műteni is kell majd.”

Tofu kapott fájdalomcsillapítókat, mivel azonban eleve lazább a tédkalácsa a kelleténél, Reni elvitte ortopédushoz is, aki azt javasolta, hogy nyolc hét különbséggel mindkét lábát műtsék meg.

Sokkot kaptam a szakvélemény hallatán, főleg úgy, hogy röntgen és ultrahang nélkül állították fel a diagnózist, ez számomra felfoghatatlan. Nyolc hét különbséggel két nagy műtét a kutyának és a gazdinak is nagyon megterhelő, hiszen közel öt hónapig nem tud lábra állni utána. Úgyhogy mindenképpen kikérek majd egy másik ortopédusi szakvéleményt is, mert egyelőre reménykedem benne, hogy megúszhatjuk. Mindenféle alternatív kezelésre nyitott vagyok, ami egy kicsit is enyhébb.

Kovács Renáta kutyája egyébként már jobban van, de a sérülés utáni 4-5 nap nagyon nehezen telt, hiszen nem tudtak sétálni menni, csak a kertben lehetett, de az mégsem pótolja a sétát.

Ez a műtét nem igényel azonnali beavatkozást, ez az én döntésem lesz, de minél fiatalabb, annál jobb túlesni rajta, hiszen annál könnyebben regenerálódik. Ha a műtét mégsem lesz elkerülhető, akkor meg teljes mellszélességgel kiállok mellette és segíteni fogom a gyógyulását, csak ez most Masni elvesztése után nagyon megterhelő nekem

Házasság első látásra Reninek új kapcsolata is alakul

A sok nehézség ellenére történtek mostanában jó dolgok is, többek között Reni elárulta, hogy egy új férfi is feltűnt a láthatáron.

Megismertem valakit, aki teljesen más, mint az eddigiek. Nagyon friss még a dolog, nem szeretném elkiabálni. Régebb óta ismerem, de soha nem volt közöttünk semmi, nagyon régen nem is láttam. Most találkoztunk hosszú idő után és annyit mondhatok, hogy azt érzem, amit érezni kell

– vallotta sejtelmesen.