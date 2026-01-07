A tél titka: ezért ropog a talpunk alatt a hó!

A hó hangja végigkíséri lépteinket ebben a szezonban. De vajon mi az oka annak, hogy ennek a puhának tűnő csapadéknak ilyen jellegzetes hangja van a lábunk alatt? Ha kíváncsi vagy a válaszra, most megtudhatod, hogy miért ropog a hó!

Miért ropog a lábunk alatt a hó? / Fotó: pexels.com

A ropogó hó nem varázslat, hanem csupán fizika

A hó szerkezete

Bár a hó első pillantásra könnyűnek és puhának tűnik, valójában apró jégkristályokból áll, amelyek között megreked a levegő. A kristályok a talajra érkezve egymáshoz érnek, majd enyhén összekapcsolódnak. A hó tehát nem egy homogén tömeg, hanem rengeteg mikroszkopikus jégszemcse laza hálózata.

De miért ropog a hó a talpunk alatt?

Amikor rálépünk a testsúlyunk a hatására a hó szerkezete összenyomódik, a jégszemcsék pedig egymáshoz dörzsölődnek, és a köztük létrejött laza kapcsolódások megszakadnak.

Honnan jön a hó hangja?

Ez a folyamat súrlódással jár, amely hanghullámokat kelt. Ezeket a hullámokat érzékeljük ropogásként. Ez a hang azonban nem egyetlen nagy roppanás, valójában számtalan apró hang, ahogy egyetlen lépéssel rengeteg apró jégkapcsolatot szakítunk meg.

Érdekesség

Ez a jelenség azonban nemcsak a hóra jellemző, ugyanis más anyagok esetében is megjelenik. Például a nedves homokon sétálva hasonló hangot hallunk. Ebben az esetben is az apró szemcsék közti kapcsolat szakad meg, és ekkor halljuk ezt az érdekes hanghatást.

Minél hidegebb, annál hangosabb

A hőmérsékletnek is fontos szerepe van abban, hogy egyáltalán halljuk-e a hó ropogását. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, a jégszemcsék annál keményebbek, ezért kevésbé hajlamosak arra, hogy csúszkáljanak egymáson. Ilyenkor a köztük fennálló ellenállás is nagyobb, így az összekapcsolódásuk megtörése sokkal gyorsabban és hirtelen történik, a ropogó hang pedig hangosabb lesz.

Amikor azonban a hó hőmérséklete emelkedik, a jégszemcsék felszínén egy vékony, folyékony réteg jelenik meg, aminek hatására csökken a súrlódás. A szemcsék könnyebben elmozdulnak egymástól, és kevesebb kapcsolódás is törik meg egyszerre. Ezért magasabb hőmérsékleten a havat puhábbnak érzékeled, a ropogást pedig halkabbnak - írja a Köpönyeg.