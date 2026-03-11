Schobert Norbi: Magyarország Miniszterelnökét, gyerekeit, unokáit senki nem fenyegetheti!
„Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre Nagyfiam társaságában!”
Schobert Norbi azonnal billentyűzetet ragadott, miután látta, hogy beszél az ukránok által megfenyegetett szeretteivel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Mint 3 gyerekes Édesapa engem meggyőzött, hogy nem kérek a Tiszából és az ukránokkal szövetkező Magyar Péterből. A háborútól ez az Ember tud minket megvédeni, mert szövetségese Trump és Putyin is. Köpködjetek kommentelők! Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre Nagyfiam társaságában! Magyarország Miniszterelnökét, gyerekeit, unokáit senki nem fenyegetheti! Tartsatok Ti is velem vasárnap!
– írta Schobert Norbi a Facebook-oldalán.
