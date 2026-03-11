RETRO RÁDIÓ

Schobert Norbi: Magyarország Miniszterelnökét, gyerekeit, unokáit senki nem fenyegetheti!

„Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre Nagyfiam társaságában!”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 20:31
Módosítva: 2026.03.11. 20:32
Schobert Norbi azonnal billentyűzetet ragadott, miután látta, hogy beszél az ukránok által megfenyegetett szeretteivel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Schobert Norbi Orbán Viktorról: Mint 3 gyerekes Édesapa engem meggyőzött, hogy nem kérek a Tiszából és az ukránokkal szövetkező Magyar Péterből
(Fotó: Végh István)

Mint 3 gyerekes Édesapa engem meggyőzött, hogy nem kérek a Tiszából és az ukránokkal szövetkező Magyar Péterből. A háborútól ez az Ember tud minket megvédeni, mert szövetségese Trump és Putyin is. Köpködjetek kommentelők! Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre Nagyfiam társaságában! Magyarország Miniszterelnökét, gyerekeit, unokáit senki nem fenyegetheti! Tartsatok Ti is velem vasárnap!

– írta Schobert Norbi a Facebook-oldalán.

 

