RETRO RÁDIÓ

Megfenyegették Orbán Viktor családját: ezt kérte a miniszterelnök a szeretteitől

Telefonon tájékoztatta gyermekeit a kormányfő az ukrán történésekről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 16:54
fenyegetés Ukrajna Orbán Viktor család

„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor
A kormányfő telefonon tájékoztatta gyermekeit, hogy nem csak őt, de a családját is megfenyegették az ukránok (Fotó: Hans Lucas via AFP

A kormányfő telefonon tájékoztatta gyermekeit az ukrán történésekről, az erről készült videót pedig a miniszterelnök megosztotta a közösségi oldalán.

Komolyan kell venni, de nem szabad megijedni!

– tanácsolta gyermekeinek Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu