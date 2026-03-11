Megfenyegették Orbán Viktor családját: ezt kérte a miniszterelnök a szeretteitől
Telefonon tájékoztatta gyermekeit a kormányfő az ukrán történésekről.
„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
A kormányfő telefonon tájékoztatta gyermekeit az ukrán történésekről, az erről készült videót pedig a miniszterelnök megosztotta a közösségi oldalán.
Komolyan kell venni, de nem szabad megijedni!
– tanácsolta gyermekeinek Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre