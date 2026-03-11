Megfenyegették Orbán Viktor családját: ezt kérte a miniszterelnök a szeretteitől

„Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A kormányfő telefonon tájékoztatta gyermekeit, hogy nem csak őt, de a családját is megfenyegették az ukránok (Fotó: Hans Lucas via AFP

A kormányfő telefonon tájékoztatta gyermekeit az ukrán történésekről, az erről készült videót pedig a miniszterelnök megosztotta a közösségi oldalán.

Komolyan kell venni, de nem szabad megijedni!

– tanácsolta gyermekeinek Orbán Viktor.