,,Senkit sem érdekelt” - Ezért szakadt meg Meghan Markle és a Netflix kapcsolata
Múlt héten robbant a hír, a hercegné és a szolgáltató útjai különváltak. Meghan Markle és a Netflix közötti konfliktus idáig fajult.
Egy bennfentes árulta el, hogy mi állt pontosan a Netflix és a sussexi hercegné, Meghan Markle közötti elválás hátterében. A 44 éves színésznő tavaly indította el As Ever márkájának műsorát, amelynek részeként exkluzív partnerséget kötött a Netflixszel.
Meghan Markle elviselhetetlen?
Meghan Markle megszakította szerződését a Netflix streamingóriással, miután úgy érezte, hogy a szolgáltató visszafogja a márkáját. Mostantól teljes mértékben ő felügyeli az As Ever-t, de egy bennfentes szerint a Netlfix nem volt elégedett a márka teljesítésével.
A Netflix nem volt megelégedve. Nem örültek annak, hogy senkit sem érdekelt igazán a márka – így amikor „As Ever” területeket akartak létrehozni a Netflix House-ban, nem volt rá igény
- idézi a bennfentest az Express.
A Netflix bennfentese így nyilatkozott a platformukon lévő többi műsorról: „Egyszerűen nem illett a Squid Game-hez, a Stranger Things-hez vagy a Bridgertonhoz, ahogy remélték.”
A Meghan-hez közeli források szerint Harry herceg felesége márkáját mindig is a saját weboldalán akarta megjeleníteni, nem pedig olyan fizikai üzletekben, ami a Netflix birtokában van.
A The Sun ennek ellenére arról számolt be, hogy Meghan Markle jó kapcsolatot ápol a Netflix főnökével, Ted Sarandosszal. A forrás szerint örül kapcsolatuknak és személyes, közeli viszonyt ápol a sussexi hercegné Teddel, de most örül neki, hogy átveheti a cége teljes irányítását.
A Netflix jó partner volt, de a hercegné már egy ideje szeretne globálisan is terjeszkedni és ebben nem volt partner a szolgáltató.
