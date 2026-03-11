,,Senkit sem érdekelt” - Ezért szakadt meg Meghan Markle és a Netflix kapcsolata

Egy bennfentes árulta el, hogy mi állt pontosan a Netflix és a sussexi hercegné, Meghan Markle közötti elválás hátterében. A 44 éves színésznő tavaly indította el As Ever márkájának műsorát, amelynek részeként exkluzív partnerséget kötött a Netflixszel.

Meghan Markle elviselhetetlen?

Meghan Markle megszakította szerződését a Netflix streamingóriással, miután úgy érezte, hogy a szolgáltató visszafogja a márkáját. Mostantól teljes mértékben ő felügyeli az As Ever-t, de egy bennfentes szerint a Netlfix nem volt elégedett a márka teljesítésével.

A Netflix nem volt megelégedve. Nem örültek annak, hogy senkit sem érdekelt igazán a márka – így amikor „As Ever” területeket akartak létrehozni a Netflix House-ban, nem volt rá igény

- idézi a bennfentest az Express.

A Netflix bennfentese így nyilatkozott a platformukon lévő többi műsorról: „Egyszerűen nem illett a Squid Game-hez, a Stranger Things-hez vagy a Bridgertonhoz, ahogy remélték.”

A Meghan-hez közeli források szerint Harry herceg felesége márkáját mindig is a saját weboldalán akarta megjeleníteni, nem pedig olyan fizikai üzletekben, ami a Netflix birtokában van.

A The Sun ennek ellenére arról számolt be, hogy Meghan Markle jó kapcsolatot ápol a Netflix főnökével, Ted Sarandosszal. A forrás szerint örül kapcsolatuknak és személyes, közeli viszonyt ápol a sussexi hercegné Teddel, de most örül neki, hogy átveheti a cége teljes irányítását.

A Netflix jó partner volt, de a hercegné már egy ideje szeretne globálisan is terjeszkedni és ebben nem volt partner a szolgáltató.