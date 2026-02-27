Kínos: Harry herceget és Meghan Markle-t két fontos személy is mellőzte

Úgy tűnt, hogy Sussex hercegét és hercegnőjét Jordánia királyi családja nem méltatta találkozásra, miközben közel-keleti körútjukon voltak. Harry és Meghan a Jordániába menekültek támogatása miatt érkeztek az országba.

Harry és Meghan Fotó: illusztrácoó, Photo Image Press / Northfoto

Harry és Meghan a szenvedélybetegeknél is látogatást tettek

Harry és Meghan kedd este érkeztek Jordánia fővárosába, Ammanba, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának, Dr. Tedrosz Adhanom Gebrejeszunak a meghívására utaztak az országba. A leszállást követően órákon belül a pár számos jótékonysági programon vett részt. Harry és Meghan egy kétnapos útra repültek, hogy többet megtudjanak a Jordániába menekült szíriai és palesztin menekültek jólétét támogató humanitárius erőfeszítésekről.

A pár Kaliforniából a Közel-Keletre vezető hosszú, 7500 mérföldes útja ellenére úgy tűnt, hogy nem találkoztak a királlyal és a királynővel. Jordánia királyát, II. Abdullah -t szoros kapcsolatok ápolják a brit királyi családdal és különösen Károly királlyal. A jordániai királyt 2025-ben, egy hivatalos londoni látogatás során fényképezték le, amint találkozik Károly királlyal.

II. Abdullah és felesége, Rania királynő szintén különleges vendégek voltak Károly király koronázásán. Rania királynő és Kamilla királynő többször is találkozott már, hogy megvitassák a nőkkel kapcsolatos kérdéseket.

A Daily Mail szerint egy forrás azt állította, hogy a jordániai király és királynő nem találkozott Harry-vel és Meghan-el a közel-keleti országban tett útjuk során.

A jordániai királyi család egyetlen tagja, aki találkozott a herceggel és a hercegnével, Basma Bint Talal hercegnő, II. Abdullah király nagynénje és lánya, Farah Daghistani volt. Csütörtökön röviden találkoztak a Jordániai Hasimita Emberi Fejlődési Alapban – egy jótékonysági szervezetben, amely szegény jordániaiakat segített.

Harry és Meghan látogatásának egyik helyszíne a Szenvedélybetegek Nemzeti Rehabilitációs Központja volt, ahol a pár betegekkel beszélgetett. Harry herceg arra buzdított egy csoport felépült függőt, hogy térjenek vissza közösségeikbe és segítsenek másokon, mondván: „Nincs semmi szégyellnivaló abban, ha valaki függő.”- írja a Mirror.