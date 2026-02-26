Harry és Meghan jótékonysági körútra indulnak, miközben a királyi család botránya tovább folytatódik

Harry és Meghan meglepetéskörutat indít. Sussex hercege és hercegnéje kétnapos nemzetközi útra indul, amelynek középpontjában jótékonysági tevékenységeik állnak, miközben gázai menekültekkel találkoznak majd – közölte a Mirror. Eközben a királyi család továbbra is a kegyvesztett András, avagy polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatásának következményeivel foglalkozik.

Sussex hercege és hercegnéje villámlátogatásukat azzal kezdték, hogy leültek egyeztetni azokkal a kulcsszereplőkkel, akik az országban élő menekültek humanitárius szükségleteinek támogatásán dolgoznak. Meghan és Harry a WHO főigazgatója, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus meghívására utazott Jordániába. Útjukra pedig mindössze néhány héttel azután került sor, hogy Vilmos herceg saját hivatalos közel-keleti látogatást tett, amelynek során három napot töltött Szaúd-Arábiában.

Kétnapos látogatásuk során Harry és Meghan jordániai vezetőkkel és magas rangú egészségügyi tisztviselőkkel találkoznak, együttműködnek a WHO csapataival, ellátogatnak az egészségügyi és mentális egészségügyi frontvonalban működő programokhoz, valamint találkoznak a World Central Kitchen munkatársaival, akik Ammánból, Jordánia fővárosából koordinálják a Gázába irányuló élelmiszersegélyeket. Látogatásuk során nem találkoznak a jordániai királyi családdal.

Sussex hercege és hercegnéje ellátogat a Za’atari menekülttáborban működő szervezethez is, amely a kitelepített szíriaiaknak ad otthont. A látogatás célja, hogy tovább hangsúlyozzák a mentális egészségügyi szolgáltatások, a fizikai rehabilitáció és a közösségi alapú támogatás fontosságát azok számára, akiket háború, kitelepítés vagy súlyos betegség érintett.

Philip Hall, Jordánia brit nagykövete megköszönte a házaspárnak a látogatást:

Csak meg szeretném köszönni, hogy eljöttek. Az Önök látogatása, támogatása és annak elismerése, amit az Egyesült Nemzetek, Jordánia kormánya és mások tesznek, rendkívül nagyra értékelt.

Judi James testbeszédszakértő is véleményt formált a pár királyi körútjáról, elmagyarázva, hogy Sussex hercege és hercegnéje láthatóan felszabadultabban érzik magukat egy nem hivatalos látogatáson, mint egy vezető rangú királyi szerepben. Ami persze érthető is...

Vannak finomabb és kevésbé finom változások is Harry és Meghan nonverbális kommunikációjában ezen a »nem királyi«, de nagyon is »királyias« jordániai úton.

Harry és Meghan útjának egyik fő eleme a kitelepítés által sújtott, kiszolgáltatott közösségek támogatására irányuló erőfeszítések bemutatása lesz. Ennek részeként olyan kezdeményezéseket is felkeresnek, amelyek a gázai háborúból érkező gyermekek orvosi evakuálását segítik a közel-keleti országba.

Harry és Meghan királyi körútja mindössze néhány nappal azután történt, hogy Harry nagybátyját, Andrew Mountbatten-Windsort letartóztatták ideiglenes lakhelyén, a Wood Farmon. A kegyvesztett Andrást csütörtök reggel vették őrizetbe, és 11 órát töltött a norfolki rendőrkapitányságon.