Üzentek a magyar emberek Brüsszelnek: "A haza nem eladó"

Rengetegen álltak ki a kormányfő mellett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 20:08
szentendre Orbán Viktor Békemenet

Hatalmas ovációval, tapsviharral és "Viktor, Viktor!" felkiáltással várta a tömeg Orbán Viktor miniszterelnököt Szentendre főterére. Országjárása soron következő helyszínén a kormányfő elmondta, rengeteget jelent neki, hogy az elmúlt négy évben, sőt összességében az elmúlt 36 évben ennyi ember támogatta. "Köszönöm önöknek, hogy elviselik, hogy harminc-egynéhány éve ott ülök a nappalijukban, abban a dobozban, ahol minden este engem kell nézniük" — fogalmazott humorosan a miniszterelnök a Ripost szerint.

Orbán Viktort hatalmas tömeg várta a szentendrei Békemeneten
Fotó: Polyák Attila / MW

Rengetegen érkeztek a szentendrei Békemenetre 

Magyar Péter majd' meggebed, annyira próbálkozik kisebbíteni a miniszterelnök kampánysorozatát. Kitalálta, hogy ázsiaiakkal van tele az országjárás, meg hogy vöröshagymával vették meg a fizetett tapsolókat, de olyat is mondott, hogy fekete vászonnal kell eltakarni a teret, hogy ne látszódjon mennyire kevesen vannak. Mindez messzebb sem állhatna a valóságtól, akkora tömeg gyűlt ugyanis össze Szentendre főterén, hogy még a környező utcákban is tömött sorokban álltak az emberek.

A miniszterelnököt elképesztő fogadtatásban részesítették, ami - mint mondta - különösen jól esett neki a Brüsszeli csúcs után.

Én most Brüsszelből jöttem, tisztelt szentendreiek. Mennyivel jobb itt a társaság. Nehéz napom volt, bár otthon már hozzászoktam - mégiscsak van öt gyerekem, egy feleségem - hogy néha egy a hatban kell küzdeni, de tegnap ennél rosszabb volt a helyzet, egy a huszonötben küzdöttem. Mindenki arra akart rávenni bennünket, hogy álljunk be a sorba és támogassuk a háborút, támogassuk Ukrajnát, adjuk oda a pénzünket és ne sértődjünk meg azon, hogy olajblokád alá vesznek bennünket

— fogalmazott a miniszterelnök, mire a tömeg hangos skandálásba kezdett: 

"Viktor Viktor!", "Nem hagyjuk!" és "A haza nem eladó!" frázisokkal válaszoltak, majd hatalmas tapsviharral biztosították a miniszterelnököt a támogatásukról.

 Orbán Viktor végül elmondta, nem azért sikerült egyedül nekünk kimaradni eddig a háborúból, mert Magyarországnak olyan erős kormánya, vagy diplomáciai érzéke van, hanem azért, mert egy hatalmas nemzeti egység áll a kormány mögött.

A nemzeti összefogás az egyetlen erő, amely képes ebben a bennünket harapófogóba szorító nemzetközi helyzetben kívül tartani a háborúból

— húzta alá a miniszterelnök.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
