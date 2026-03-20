Itt vannak az első drónfelvételek a szentendrei Békemenetről – Fotó!
Hihetetlen tömeg lepte el a várost. Mozdulni sem lehetett a szentendrei Békemeneten.
Március 20-án hatalmas tömeg gyűlt össze a szentendrei Békemenet. Az országjárás következő állomásán felszólalt Vitályos Eszter, Kocsis Máté és természetesen Orbán Viktor is.
Megkezdődött a kampány utolsó szakasza, a Békemenettel megfújtuk a harci kürtöket. Itt az ideje, hogy nekiinduljunk, hogy megnyerhessük április 12-én a parlamenti választásokat
– fogalmazott Orbán Viktor.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
