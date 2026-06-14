Hoppá! Máris megérkezett az új családtag Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián életébe

Népes állatsereglet veszi körül az Exatlon szépfiúját és gyönyörű modell kedvesét. Viczián Viktória ugyanis az örökbefogadás híve és egymás után hozta ki a menhelyekről a senkinek nem kellő kutyusokat. Így nem volt kérdés, hogy a kertjükbe besétáló árva kiscica is családtagként fog náluk élni.

Viczián Viktória párja évek óta Somhegyi Krisztián, idén házasodnak (Fotó: MW archív)

Viczián Viktória életében átok után áldás jött

Nem unatkozott a népszerű sztárpár az elmúlt hónapokban. Volt itt minden, az esküvő előtt szakított Viczián Viktória Somhegyi Krisztiánnal – aki több TV2-ős műsorban is szerepelt –, majd rájöttek, hogy nem tudnak egymás nélkül élni, ma pedig már újra együtt laknak és több sztárhoz hasonlóan, ők is nagyban készülnek az idei lagzijukra. De a szervezést, készülődést újabb és újabb katasztrófa nehezíti. Először a modell szenvedett csúnya autóbalesetet, ami anyagilag is súlyos teher rájuk nézve. Sőt, amikor már azt hitték, hogy ennél nem jöhet rosszabb, az otthoni fronton is elszabadult a pokol, pont ott, ahol a terveik szerint a meghitt, szabadtéri esküvőt tartották volna. Úgy tűnik, a balszerencse áradása megállíthatatlan: azóta házukban tönkrement a sütő, sőt, még a szagelszívó is leszakadt, ami kész katasztrófa, hiszen most a ceremóniára kéne minél több pénzt félretenniük.

Mostanában azt érzem, hogy egyáltalán nem érem utol magam, bármibe belekezdek, annak sosem érek a végére, de sokszor azt mondják, hogy ilyen egy kertes ház is, az élet is. Nem kezelem túl jól azt sem, hogyha valami tényleg nem úgy történik, ahogyan azt én elképzelem. De milyen fricska az élettől az, hogy gyakorlatilag most csak ez vesz körbe. Összetörték a kocsim, a kocsit javítani kell, tönkrement a sütőnk, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden tetőzik az elmúlt időszakban

– foglalta össze nemrég az influenszer Instagramján, mivel kell szembenézniük.

Az Exatlon harmadik évadának sztárja hamar megszerette az új családtagot (Fotó: Instagram)

De úgy látszik, végre megszakadt a pech-sorozat, vagy mindenesetre elterelte a figyelmüket a gondokról egy kiscica, aki csak úgy besétált a kertjükbe. S bár a modell először gazdát akart neki keresni, végül ő lett az újabb családtagjuk.