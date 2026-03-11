Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória esküvőre készül! Újra együtt az álompár
Három hónap különélés után együtt folytatják útjukat. Viczián Viktória és vőlegénye kibékültek és boldogabbak, mint valaha.
Viczián Viktória és az Exatlon egykori sztárja, Somhegyi Krisztián szakítását egy ország siratta meg. De a külön töltött időt sem bírta egymás nélkül az álompár: most egy Pest vármegyei nagyközségben, szép házban élnek, újra harmóniában, mint azt a hot! magazin megtudta.
Viczián Viktória és Somegyi Krisztián az esküvőt tervezik
Az egykori szépségkirálynő szerint jót tett kettejüknek a külön töltött idő és sikerült felnőniük egymás mellé.
„A ház kettőnké, újra együtt vagyunk, már tervezzük az esküvőnket! Ezt nem vertük nagydobra, nem akartuk azt a nyomást, ami rajtunk volt. Volt három hónapunk külön, ami kellett, hogy felnőjünk egymáshoz. Nagyon jó kapcsolatunk volt mindig is, hála a Jóistennek, de ebben a három hónapban mindketten megjártuk a poklot. Lehet, hogy a külön töltött idő nélkül nem sikerült volna ennyit fejlődnünk. Erre már lehet egy házasságot építeni gyerekvállalással!” - árulta el Viki a magazinnak.
Az elmúlt időszak mindkettőjük számára eléggé megterhelő volt, de mostantól nem kell egyedül megbirkózniuk a nehézségekkel, holott szakításukkor Viczián Viki mellett ott zokogott édesanyja és legjobb barátnője.
„Amikor szakítottunk, a legjobb barátnőm és anyukám mellettem zokogtak, sírtak, én meg odaadtam a gyűrűt a barátnőmnek, hogy tüntesse el a szemem elől. Nagyon okos nő, zsebre tette, és azt mondta, hogy „Aha, jó…” - mondta, majd így folytatta:
Voltak hullámok ebben a három hónapban; amikor újra összejöttünk, nagyon örültem, hogy megvan még a jegygyűrű!
Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória nyárra tervezik esküvőjüket, de ehhez az elhatározáshoz dolgozniuk kellett a kapcsolatukon, nem pedig egyszerűn eldobni azt. „Nyári esküvőt tervezünk, most lett meg újra a helyszín, maradt a tervezett dátum is. Harmincéves koromban szeretnék feleség lenni.”
A szépséges Viczián Viktória, amellett, hogy nem sokára feleség lesz, sikeres vállalkozó, népszerű cége van a közösségi médiában, dekoráló és rendezvényszervező. A Pest vármegyei medencés házat tavaly előtt vásárolták jó áron, de sok pénzt kellett rákölteni, pályázatokkal modernizálták - számol be róla a Bors. A páros már a Párharc című műsorban is megmutatta, hogy közösen bármely akadályt képesek átszelni.
