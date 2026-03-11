Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória esküvőre készül! Újra együtt az álompár

Viczián Viktória és az Exatlon egykori sztárja, Somhegyi Krisztián szakítását egy ország siratta meg. De a külön töltött időt sem bírta egymás nélkül az álompár: most egy Pest vármegyei nagyközségben, szép házban élnek, újra harmóniában, mint azt a hot! magazin megtudta.

Viczián Viktória és Somegyi Krisztián közös jövőt terveznek Fotó: Máté Krisztián

Viczián Viktória és Somegyi Krisztián az esküvőt tervezik

Az egykori szépségkirálynő szerint jót tett kettejüknek a külön töltött idő és sikerült felnőniük egymás mellé.

„A ház kettőnké, újra együtt vagyunk, már tervezzük az esküvőnket! Ezt nem vertük nagydobra, nem akartuk azt a nyomást, ami rajtunk volt. Volt három hónapunk külön, ami kellett, hogy felnőjünk egymáshoz. Nagyon jó kapcsolatunk volt mindig is, hála a Jóistennek, de ebben a három hónapban mindketten megjártuk a poklot. Lehet, hogy a külön töltött idő nélkül nem sikerült volna ennyit fejlődnünk. Erre már lehet egy házasságot építeni gyerekvállalással!” - árulta el Viki a magazinnak.

Az elmúlt időszak mindkettőjük számára eléggé megterhelő volt, de mostantól nem kell egyedül megbirkózniuk a nehézségekkel, holott szakításukkor Viczián Viki mellett ott zokogott édesanyja és legjobb barátnője.

„Amikor szakítottunk, a legjobb barátnőm és anyukám mellettem zokogtak, sírtak, én meg odaadtam a gyűrűt a barátnőmnek, hogy tüntesse el a szemem elől. Nagyon okos nő, zsebre tette, és azt mondta, hogy „Aha, jó…” - mondta, majd így folytatta:

Voltak hullámok ebben a három hónapban; amikor újra összejöttünk, nagyon örültem, hogy megvan még a jegygyűrű!

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória nyárra tervezik esküvőjüket, de ehhez az elhatározáshoz dolgozniuk kellett a kapcsolatukon, nem pedig egyszerűn eldobni azt. „Nyári esküvőt tervezünk, most lett meg újra a helyszín, maradt a tervezett dátum is. Harmincéves koromban szeretnék feleség lenni.”

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória nyári esküvőt terveznek

A szépséges Viczián Viktória, amellett, hogy nem sokára feleség lesz, sikeres vállalkozó, népszerű cége van a közösségi médiában, dekoráló és rendezvényszervező. A Pest vármegyei medencés házat tavaly előtt vásárolták jó áron, de sok pénzt kellett rákölteni, pályázatokkal modernizálták - számol be róla a Bors. A páros már a Párharc című műsorban is megmutatta, hogy közösen bármely akadályt képesek átszelni.