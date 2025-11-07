Váratlan döntés: elhagyta az országot Viczián Viktória
A közösségi oldalán tudatta a hírt.
Viczián Viktória igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen tesz oda ki különböző tartalmakat. Ám legújabb posztjával mindenkit meglepett.
Ugyanis a korábbi szépségkirálynő egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, amelyből kiderül, hogy elhagyta Magyarországot, és Törökország, egészen pontosan Isztambul felé vette az irányt. Viczián Viktória az útra nem egyedül, nem is a párjával ment, barátnői kísértek el.
Isztambul te csodás. Igazi csajos 3 nap volt. Bazározás minden mennyiségben (ne felejtsetek el alkudni) Gyalog bejártunk mindent, hihetetlen kedves emberek, bárhova lehet menni, sok a rendőr (funfact: nagyon hasonlítok egy török színésznőre állítólag, így helyi látványosság lettem )Szó szerint megszerettek volna minket venni. Bőven elég 3-4 nap és váltsatok helyi pénzt mindenképp!! Illetve egyszer legalább menjetek el helyi étterembe, óriási élmény. Cilák minden mennyiségben, mindenhol és jobb koszton vannak mint én
- olvasható a korábbi szépségkirálynő bejegyzésében.
