Váratlan döntés: elhagyta az országot Viczián Viktória

Isztambul te csodás. Igazi csajos 3 nap volt. Bazározás minden mennyiségben (ne felejtsetek el alkudni) Gyalog bejártunk mindent, hihetetlen kedves emberek, bárhova lehet menni, sok a rendőr (funfact: nagyon hasonlítok egy török színésznőre állítólag, így helyi látványosság lettem )Szó szerint megszerettek volna minket venni. Bőven elég 3-4 nap és váltsatok helyi pénzt mindenképp!! Illetve egyszer legalább menjetek el helyi étterembe, óriási élmény. Cilák minden mennyiségben, mindenhol és jobb koszton vannak mint én