"Láttatok már ilyet?" - Nem hiszed el, kik lepték meg karácsonykor Csutit!
Szívmelengető videót osztott meg az üzletember. Csuti a közösségi oldalán osztotta meg, kik toppantak be hozzájuk szenteste.
Nem akárkik lepték meg az ünnepek alatt Szabó András Csutit és családját. Az üzletember egykor Kulcsár Edina férjeként vált ismertté, akivel két gyermekük is született: Medox és Nina. A kapcsolatuk viszont idővel megromlott, ezért úgy döntöttek, inkább külön utakon folytatják. Ma már mindketten továbbléptek és boldogok az új partnereik oldalán: Csuti a barátnőjével, Sudár Biankával, Edina pedig a férjével, Varga Márk, avagy G.w.M-mel, akivel ugyancsak két közös gyermekük van.
Meglepték Csutit és családját szenteste
A karácsonyhoz számtalan hagyomány fűződik, amelyeket a legtöbben talán ismernek – ennek ellenére, mindig tanulhat az ember valami újat, vagy épp megoszthat másokkal. Csuti például nemrég arról számolt be, ahogy a minap, szenteste, néhány nem várt látogató állított be hozzájuk.
Láttatok már ilyet? Megleptek minket a Christkindl-k. Ez egy sváb, népi hagyomány, hajnal 4:00 körül kelnek, beöltöznek és estig mennek, házról házra. Mennyire cukik!
- jegyezte meg az Instagram-oldalán az üzletember, egy videó társaságában, amelyen a népviseletbe öltözött ifjú hölgyek láthatók, amint épp karácsony énekeket adnak elő.
Az üzletember még korábban a Borsnak elmondta: a házuk bővítése miatt az utóbbi időben gyakran menekültek el otthonról a kedvesével, hiszen a zaj és a por igencsak próbára tette őket, illetve arra is kitért, hogy idén a család több helyszínt is érint az ünnepek alatt - Alsóörs, Budapest, Bernecebaráti és Bánd is szerepelt az útvonaltervben. Ez alapján a felvétel valószínűleg Bándon készült, ahol ez a betlehemezés továbbra is hagyomány.
Felénk bölcsőcskének hívják. Délután mennek. Mária, József, két pásztor, két angyal. Pár perc csak az "előadás", de nagyon szeretem. Éppen ezért minden szentestét anyáéknál töltünk
- írta meg a kommentszekcióba az egyik követő.
Városlődön Christkindl Fest is szokott lenni
- tették hozzá egy másik hozzászólásban.
Csuti egyébként nemrég évösszegzést is tartott, amelyből kiderült, nem telt éppen eseménytelenül számára a 2025-ös esztendő. A nagyfia, Medox például nemrég kezdte el az iskolát, ami mind a szülő, mind a gyerek számára hatalmas mérföldkő. Sajnálatos módon, a nehézségekből is kijutott, így például a családon belüli egészségügyi problémákból.
Sajnos azért volt a családban olyan eset, ami így egészségügyileg, ami picit beárnyékolta az évet. Anyukám egészségügyi állapota az nekem nagyon fontos volt, hogy az stabilizálódjon, hála Istennek, már rendben van
- mondta el az üzletember, akit ez az eset ébresztett rá arra is, mi a legfontosabb az életben.
