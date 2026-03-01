RETRO RÁDIÓ

Tolvai Reni teljesen átalakult, sosem volt még ilyen dögös

Tolvai Reni: Vörös nő vagyok és leszek örökre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 10:30
Módosítva: 2026.03.01. 12:52
Tolvai Reni vörös haj átalakulás

Már éppen kezdtünk hozzászokni, hogy Tolvai Reni igazi szőke bombázóvá varázsolta magát, erre az énekesnő most újra meglepett mindenkit.

Fotó: SZL

Tolvai Reni ismét vörösben

Az évek során nem ez az első átalakulása, benne volt a pakliban, hogy ismét meghúzza a váratlant. Arra viszont, hogy visszatér a vörös hajhoz, talán senki sem számított.

Már éppen kezdtük megszokni a szőkét, amikor visszatért a vörös bomba nő, akit mindenki úgy szeretett. Instagram-posztban jelentette be a nagy átalakulást, amihez egy hozzá passzoló szöveget is társított:

Nem mondom azt, hogy soha többé nem leszek szőke, viszont most azt éreztem hogy vissza kell térnem a gyökereimhez. Vörös nő vagyok és leszek örökre, bármilyen agymenésünk van

– írta az énekesnő Instagram-posztjában.

A képek magukért beszélnek!

Az énekesnő rajongóinak érdemes lesz nézniük vasárnap este a TV2-t, ugyanis Tolvai Reni és partnere, Lakatos Laci ismét egy izgalmas produkcióval készülnek A Nagy Duett című műsorban.

 

