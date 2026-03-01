Tolvai Reni teljesen átalakult, sosem volt még ilyen dögös

Már éppen kezdtünk hozzászokni, hogy Tolvai Reni igazi szőke bombázóvá varázsolta magát, erre az énekesnő most újra meglepett mindenkit.

Tolvai Reni megint átalakult

Fotó: SZL

Tolvai Reni ismét vörösben

Az évek során nem ez az első átalakulása, benne volt a pakliban, hogy ismét meghúzza a váratlant. Arra viszont, hogy visszatér a vörös hajhoz, talán senki sem számított.

Már éppen kezdtük megszokni a szőkét, amikor visszatért a vörös bomba nő, akit mindenki úgy szeretett. Instagram-posztban jelentette be a nagy átalakulást, amihez egy hozzá passzoló szöveget is társított:

Nem mondom azt, hogy soha többé nem leszek szőke, viszont most azt éreztem hogy vissza kell térnem a gyökereimhez. Vörös nő vagyok és leszek örökre, bármilyen agymenésünk van

– írta az énekesnő Instagram-posztjában.

A képek magukért beszélnek!

Az énekesnő rajongóinak érdemes lesz nézniük vasárnap este a TV2-t, ugyanis Tolvai Reni és partnere, Lakatos Laci ismét egy izgalmas produkcióval készülnek A Nagy Duett című műsorban.