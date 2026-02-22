"Megszöktetjük Esmeraldát" - Lakatos Laci szöktetésre készül a Nagy Duettben

A Nagy Duett második élő adásban Leticia Calderón, az Esmeralda egykori főszereplője csatlakozik vendégzsűriként a Nagy Duett műsorához. Közben Lakatos Laci tréfásan megjegyezte, hogy legszívesebben az öccsével együtt „elszöktetné” a színésznőt.

Tolvai Reni tökéletesen szeretné előadni a következő dalt a Nagy Duettben Fotó: Végh István

Szöktetésre készültek a Nagy Duettben

Lakatos Laci úgy érzi, rengeteget kapott a műsortól, és azt tervezi, hogy a jövőben is hasznosítja mindazt, amit éneklés terén tanult, ebben még partnere, Tolvai Reni is támogatja.

Reni kifejezetten büszke rá, amiért Laci a próbákon egyszer sem hibázta el a dalszöveget, és az élő adásban is csak egyetlen apró bakija volt. Szerinte ez a jövőben már nem fog előfordulni. Laci annak is örült, hogy Buci ott ült a zsűriben, elmondása szerint ő az egyik kedvenc zsűritagja.

Amikor pedig szóba került az Esmeralda, Laci poénjai teljesen elvitték a show-t.

Állítólag jövőhéten jön az Esmeralda, öcsém nagyon odavan az Esmeraldáért, úgyhogy szerintem fel fogom neki ajánlani az öcsémet. Illetve ha úgy van, akkor azt is, hogy megszöktetjük

Tolvai Reni azt is elmesélte, hogy szép emlékek fűzik a színésznőhöz, annak idején a nagymamájával együtt nézte az Esmeralda epizódjait.

Az énekesnő különösen izgatott amiatt, hogy a következő adásban spanyol nyelvű dalt adnak elő, amelyet a vendég, Leticia Calderón is érteni fog. Éppen ezért figyelmeztette Lacit, hogy az élő műsorban szó szerint hibátlanul kell elénekelniük a dalt vasárnap 18:55 perctől, a TV2-n.