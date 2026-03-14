Orbán Viktor: Találkozzunk holnap 13:00 órakor a Kossuth téren!
Sztárparádé lesz a Békemeneten.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztott egy képet a holnapi, minden eddiginél nagyobb és fontosabb Békemenet előkészületeiről, a fotó alapján pedig kijelenthetjük, hogy igazi sztárparádé lesz az eseményen, hiszen egy színpadon látatjuk majd Dér Henit, Radics Gigit, Curtist, Pataky Attilát, Pápai Jocit és Takáts Tamást.
Mi mind ott leszünk!
Találkozzunk holnap 13:00 órakor a Kossuth téren!
A hazádnak szüksége van rád!
– írta a képhez Orbán Viktor.
