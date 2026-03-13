Öt golyóval fenyegette meg Orbán Viktort az ukrán titkosszolgálati tábornok

Már kivégzéssel fenyegeti Orbán Viktort Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka. Ő volt az, aki korábban azt üzente a magyar miniszterelnöknek, hogy mindent tud róla, majd megfenyegette Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is. Az Ellenpont most egy újabb részletet talált Omelcsenkótól, amelyen a tábornok arról beszél, hogy Orbán Viktor "addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap", mint Robert Fico. Emlékezetes, hogy a fenyegetéseket Zelenszkij elnök kezdte, aki arról beszélt, hogy átadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és ők elbeszélgetnek majd a saját nyelvükön a magyar miniszterelnökkel-vagyis fegyverrel. Az ukránok a kétarcú Magyar Péter mellett avatkoznak be a magyar választásba, mert tudják, hogy a Tisza Párt elnöke Ukrajna minden követelését teljesítené.

Hrihorij Omelcsenko

Ahogy az Ellenpont is beszámolt róla, Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő, és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje megfenyegette a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: "Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább." 1A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:

„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!”

Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga, és nyiltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.

"Még egyszer hangsúlyozom: a nemzetközi jog normái és Ukrajna nemzeti jogszabályai szerint Viktor Orbán, mint Magyarország miniszterelnöke, bűnsegédnek minősül... Ezért a nemzetközi jog normái szerint Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese és bűnsegédje a háborús idők törvényei szerint fizikai megsemmisítésre ítéltetik.



Egyik publikációmban figyelmeztettem (Orbánt), hogy az olyan álláspont miatt, mint amilyen Orbáné és Ficóé – emlékeznek Szlovákia miniszterelnökére –, hogy addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap."