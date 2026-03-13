Öt golyóval fenyegette meg Orbán Viktort az ukrán titkosszolgálati tábornok
Egyre durvább fenyegetések érkeznek az ukránoktól.
Már kivégzéssel fenyegeti Orbán Viktort Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka. Ő volt az, aki korábban azt üzente a magyar miniszterelnöknek, hogy mindent tud róla, majd megfenyegette Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is. Az Ellenpont most egy újabb részletet talált Omelcsenkótól, amelyen a tábornok arról beszél, hogy Orbán Viktor "addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap", mint Robert Fico. Emlékezetes, hogy a fenyegetéseket Zelenszkij elnök kezdte, aki arról beszélt, hogy átadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és ők elbeszélgetnek majd a saját nyelvükön a magyar miniszterelnökkel-vagyis fegyverrel. Az ukránok a kétarcú Magyar Péter mellett avatkoznak be a magyar választásba, mert tudják, hogy a Tisza Párt elnöke Ukrajna minden követelését teljesítené.
Ahogy az Ellenpont is beszámolt róla, Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő, és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje megfenyegette a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: "Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább." 1A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:
„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!”
Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga, és nyiltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.
"Még egyszer hangsúlyozom: a nemzetközi jog normái és Ukrajna nemzeti jogszabályai szerint Viktor Orbán, mint Magyarország miniszterelnöke, bűnsegédnek minősül... Ezért a nemzetközi jog normái szerint Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese és bűnsegédje a háborús idők törvényei szerint fizikai megsemmisítésre ítéltetik.
Egyik publikációmban figyelmeztettem (Orbánt), hogy az olyan álláspont miatt, mint amilyen Orbáné és Ficóé – emlékeznek Szlovákia miniszterelnökére –, hogy addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap."
Maga az ukrán elnök is fenyegetőzött
A fenyegetések sorát Volodimir Zelenszkij kezdte el, aki minden határt túllépve, a nemzetközi diplomácia szabályait megcsúfolva arról beszélt a múlt heti kormányülésen, hogy ukrán katonákkal öleti meg Orbán Viktort.
"Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön" – jelentette ki Zelenszkij.
Egy nappal az ukrán elnök kijelentése után Alekszej Zsulavszkij, politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot. "Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, 'becsomagolják' az összes férfit, és ezzel vége is lesz" – fogalmazott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre