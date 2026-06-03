„Pac-Man-kórral” küzd a kislány, az élete a tét
Döbbenetes tünetek jelentek meg a gyermeken. Szörnyen aggódnak a szülők a kislányukért.
Egy brit kislány különleges betegségben szenved: saját szervezete küzd az immunrendszerével, emiatt a mai napig kórházban fekszik. Ugyan egyelőre még nem tudni, hogy a kislány mikor mehet haza, ám az biztos, hogy az első terápia a megterhelő folyamatok ellenére is meghozta a várt javulást.
A hatéves kislány „Pac-Man” betegségben szenved
A hatéves brit kislány, Esmae Smith meleg idő okozta bőrkiütését eleinte allergiának hitték, egészen addig, amíg az állapota drámai ütemben el nem kezdett romlani. A kislánnyal az édesanyja először egy gyógyszertárba ment, ahol csalánkiütésre kaptak készítményt. Eközben Esmae láza már 40 fokig emelkedett, s már a lépcsőzés is komoly fájdalmakkal járt, orvoshoz pedig csak április 8-án jutottak el.
A kis Esmae kórházba került, ahol nyolc napig kezelték, de az állapota folyamatosan csak romlott, és az orvosok eleinte nem tudták, hogy mi okozza a rosszullétet. A kislányt végül április 16-án a londoni Great Ormond Street kórházba kellett szállítani, itt derült ki, hogy a hatéves Esmae az életveszélyes makrofág aktivációs szindrómában (MAS) szenved.
Az orvosok a betegséget a közismert „Pac-Man” videójátékhoz hasonlították. „A fehérvérsejtek normál esetben úgy működnek, mint a Pac-Man, és »megeszik« a fertőzéseket, de Esmae esetében nem állnak le, hanem mindent megtámadnak, amit csak látnak.” Esmae szervezete tehát nemcsak a fertőzéseket pusztítja el, hanem a saját immunrendszere ellen is küzd, ami miatt májkárosodás és lépmegnagyobbodás is kialakult a kislánynál.
Eleinte azt hittem, csak allergiás reakció vagy valami enyhe kiütés. Nagyon ijesztő, hogy egy ilyen apróság ekkora problémává válhat!
– mondta Esmae édesanyja, Starr Downs. Majd hozzátette: „Amikor az orvosok közölték, hogy életveszélyes az állapota, teljesen összeomlottam.”
Nem tudni, hogy mikor mehet haza
A betegséget a szakemberek szerint egy ritka gyermekkori ízületi gyulladás okozhatta. Esmae-nek az állapota miatt kemoterápiás kezelésen kellett átesnie, ami nagyon megterhelte a kislányt, ugyanakkor meghozta a várva várt javulást is. „Nem volt más választásunk, mert nagyon gyorsan romlott az állapota” – hangzott el.
Esmae még most is kórházban van, egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor fogják hazaengedni. Egy biztos, hogy később napi szinten immunerősítő injekciókat kell beadni neki. Az édesanya attól tart, hogy gyermeke szervezete egy jövőbeli fertőzéssel szemben nem lesz képes a megfelelő védelemre, ugyanakkor bízik az orvosokban – írja a Mirror.
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