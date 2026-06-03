„Pac-Man-kórral” küzd a kislány, az élete a tét

Egy brit kislány különleges betegségben szenved: saját szervezete küzd az immunrendszerével, emiatt a mai napig kórházban fekszik. Ugyan egyelőre még nem tudni, hogy a kislány mikor mehet haza, ám az biztos, hogy az első terápia a megterhelő folyamatok ellenére is meghozta a várt javulást.

A hatéves kislány az életéért küzd a súlyos immunbetegsége miatt (Fotó: GoFundMe/Esmae’s MAS & JIA journey)

A hatéves kislány „Pac-Man” betegségben szenved

A hatéves brit kislány, Esmae Smith meleg idő okozta bőrkiütését eleinte allergiának hitték, egészen addig, amíg az állapota drámai ütemben el nem kezdett romlani. A kislánnyal az édesanyja először egy gyógyszertárba ment, ahol csalánkiütésre kaptak készítményt. Eközben Esmae láza már 40 fokig emelkedett, s már a lépcsőzés is komoly fájdalmakkal járt, orvoshoz pedig csak április 8-án jutottak el.

A kis Esmae kórházba került, ahol nyolc napig kezelték, de az állapota folyamatosan csak romlott, és az orvosok eleinte nem tudták, hogy mi okozza a rosszullétet. A kislányt végül április 16-án a londoni Great Ormond Street kórházba kellett szállítani, itt derült ki, hogy a hatéves Esmae az életveszélyes makrofág aktivációs szindrómában (MAS) szenved.

Az orvosok a betegséget a közismert „Pac-Man” videójátékhoz hasonlították. „A fehérvérsejtek normál esetben úgy működnek, mint a Pac-Man, és »megeszik« a fertőzéseket, de Esmae esetében nem állnak le, hanem mindent megtámadnak, amit csak látnak.” Esmae szervezete tehát nemcsak a fertőzéseket pusztítja el, hanem a saját immunrendszere ellen is küzd, ami miatt májkárosodás és lépmegnagyobbodás is kialakult a kislánynál.

Eleinte azt hittem, csak allergiás reakció vagy valami enyhe kiütés. Nagyon ijesztő, hogy egy ilyen apróság ekkora problémává válhat!

– mondta Esmae édesanyja, Starr Downs. Majd hozzátette: „Amikor az orvosok közölték, hogy életveszélyes az állapota, teljesen összeomlottam.”

Nem tudni, hogy mikor mehet haza

A betegséget a szakemberek szerint egy ritka gyermekkori ízületi gyulladás okozhatta. Esmae-nek az állapota miatt kemoterápiás kezelésen kellett átesnie, ami nagyon megterhelte a kislányt, ugyanakkor meghozta a várva várt javulást is. „Nem volt más választásunk, mert nagyon gyorsan romlott az állapota” – hangzott el.