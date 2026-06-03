Ilyenek a Nobel-díjas desszertek – te is megkóstolhatod!

A Centrál Irodalmi Kávéházban elkészítették a két Nobel-díjas magyar író: Kertész Imre és Krasznahorkai László díjátadó gáláján felszolgált desszerteket. A Krasznahorkai Mascarponés Vadmálnát és a Kertész Vaníliás Körtét. Ráadásul mindkét Nobel-díjas desszertet „egy kötetben” tálalják, amelyet lángra lobbantanak, így tárul elénk a cukrászati remekmű.

Krasznahorkai Mascarponés vadmálna és Kertész Vaníliás körte – egyik jobb, mint a másik!

Fotó: Fodor Erika

Lángoló Nobel-díjas desszertek

A Centrál Grand Café új kulturális programot indít a magyar irodalom két Nobel-díjas alkotója, Kertész Imre és Krasznahorkai László tiszteletére. A középiskolások számára elérhető ingyenes, élményalapú irodalomórák szeptembertől indulnak, de már most lehet jelentkezni a Centrál oldalán. Természetesen a kávéházban a Nobel-díjas tematika a gasztronómiában is megjelenik.

Könyvben, lángok közt fénylő Nobel-díjas desszert Fotó: Centrál

A kávéház elkészítette a két díjátadó vacsora inspirációjára készült új desszertjeit: a Mascarponés Vadmálna Krasznahorkai Lászlóhoz, a Vaníliás körte pedig Kertész Imréhez kapcsolódik.

Krasznahorkai László Mascarponés Vadmálnája Fotó: Centrál

A két Nobel-díjas desszert a megújuló étlapon is elérhető – akárcsak a klasszikus magyar fogások kortárs értelmezései: a gulyás három változatától a shakshuka kollekcióig.

Kertész Imre Vaníliás Körtéje Fotó: Centrál

Élményórák diákoknak a kávéház emeletén

A 45 perces, ingyenes élményórák tanítási heteken, minden második kedden délelőtt zajlanak a kávéház emeletén. A középiskolás csoportok Lukács Zsolt előadásában ismerkedhetnek meg a két szerző életművével. Egy csoport létszáma legfeljebb 30 fő, kisebb osztályok esetén összevonásra is van lehetőség.

A Nobel-díjas desszert előtt érdemes megkóstolni a kacsagulyást is a Centrál kínálatából!

Fotó: Fodor Erika

Az interaktív előadáson minden résztvevőt ásványvízzel és pogácsával várnak, szintén a díjmentes vendéglátás részeként. Az élményóra nem ér véget az előadással: a diákok megtekinthetik a két író tiszteletére készült életműasztalt, valamint a Nobel-díj-átadások ihlette desszerteket is, amelyek a kávéház kínálatában is megjelennek.