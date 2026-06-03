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Ilyenek a Nobel-díjas desszertek – te is megkóstolhatod!

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Desszertkülönlegességet alkotott a Centrál Irodalmi Kávéház. A Nobel-díjas desszerteket interaktív előadáson is meg lehet tekinteni.

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Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.06.03. 18:00
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A Centrál Irodalmi Kávéházban elkészítették a két Nobel-díjas magyar író: Kertész Imre és Krasznahorkai László díjátadó gáláján felszolgált desszerteket. A Krasznahorkai Mascarponés Vadmálnát és a Kertész Vaníliás Körtét. Ráadásul mindkét Nobel-díjas desszertet „egy kötetben” tálalják, amelyet lángra lobbantanak, így tárul elénk a cukrászati remekmű. 

Nobel-díjas desszertek
Krasznahorkai Mascarponés vadmálna és Kertész Vaníliás körte – egyik jobb, mint a másik!
 Fotó: Fodor Erika

Lángoló Nobel-díjas desszertek

A Centrál Grand Café új kulturális programot indít a magyar irodalom két Nobel-díjas alkotója, Kertész Imre és Krasznahorkai László tiszteletére. A középiskolások számára elérhető ingyenes, élményalapú irodalomórák szeptembertől indulnak, de már most lehet jelentkezni a Centrál oldalán. Természetesen a kávéházban a Nobel-díjas tematika a gasztronómiában is megjelenik. 

Könyvben, lángok közt fénylő Nobel-díjas desszert Fotó: Centrál

A kávéház elkészítette a két díjátadó vacsora inspirációjára készült új desszertjeit: a Mascarponés Vadmálna Krasznahorkai Lászlóhoz, a Vaníliás körte pedig Kertész Imréhez kapcsolódik

Krasznahorkai László Mascarponés Vadmálnája Fotó: Centrál

A két Nobel-díjas desszert a megújuló étlapon is elérhető – akárcsak a klasszikus magyar fogások kortárs értelmezései: a gulyás három változatától a shakshuka kollekcióig.

Kertész Imre Vaníliás Körtéje Fotó: Centrál 

Élményórák diákoknak a kávéház emeletén

A 45 perces, ingyenes élményórák tanítási heteken, minden második kedden délelőtt zajlanak a kávéház emeletén. A középiskolás csoportok Lukács Zsolt előadásában ismerkedhetnek meg a két szerző életművével. Egy csoport létszáma legfeljebb 30 fő, kisebb osztályok esetén összevonásra is van lehetőség. 

A Nobel-díjas desszert előtt érdemes megkóstolni a kacsagulyást is a Centrál kínálatából! 
Fotó: Fodor Erika

Az interaktív előadáson minden résztvevőt ásványvízzel és pogácsával várnak, szintén a díjmentes vendéglátás részeként. Az élményóra nem ér véget az előadással: a diákok megtekinthetik a két író tiszteletére készült életműasztalt, valamint a Nobel-díj-átadások ihlette desszerteket is, amelyek a kávéház kínálatában is megjelennek.

@fodorerikastory A Centrál Grand Caféban megcsinálták a két Nobel-díjas magyar író díjátadó gálavacsora által ihletett desszertjeit. A Krasznahorkai László mascarponés vadmálnát és a Kertész Imre vaníliás körtét megkóstolhatjuk Centrál Irodslmi Kávéházban.😋@centralgrandcafe ♬ eredeti hang - fodorerikastory

 

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