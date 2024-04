A Centrálban jártunk - Még a konyhába is bejutottunk! - Mutatjuk videón

Újranyitása két éves évfordulóját ünnepli a legendás Centrál Kávéház. Ebből az alkalomból a konyhába is bekukkantottunk, és Takács Judit mestercukrász maga mesélt nekünk az ehető tavaszi virágokkal díszített híres triplacsokoládé mousse-ról. Budapest legnagyobb múltú irodalmi kávéháza ma is páratlan élmény, és -összevetettük a belvárosi árakkal!– különleges kuriózum étel- és italkínálata, ha nem is minden nap, de elérhető!

Chedar-sajtos Centrál Burger Fotó: Fodor Erika

Budapesten mindenképpen bakancslistás az 1887. óta ma is modern klasszikus, a Centrál Kávéház, amely a 2022 áprilisi újranyitás óta fokozatosan visszanyerte a budapesti törzsközönség szimpátiáját is.

Igazi kávéház: capuccino mellé víz Fotó: Fodor Erika

A Grand Café életérzés mellett a kínálatban egész napos reggeli szerepel, erős, nagykávéházi italkínálattal, és naponta 8 órányi élőzenével.

A kávék mellé rövid idézetek is járnak: szólhat hozzánk József Attila, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, Nádasdy Ádám, a Queen, David Bowie, John Lennon Louis Armstrong és Whitney Houston is.

Madártej Centrál módra Fotó: Fodor Erika

A látványdesszertekről nem is beszélve. Takács Judit mestercukrász újragondolt mákosgubája, poharas tiramisuja, madárteje bárkit levesz a lábáról.

Az általa kreált, tavaszi ehető virágokkal dekorált triplacsokoládé mousse-nak pedig garantáltan senki sem tud ellenállni.

Takács Judit triplacsokoládé mousse Fotó: Fodor Erika

A Centrál konyhájában Ványik Ádám séf vezetésével dolgozik össze a csapat, hogy a vendégek minél tökéletesebb gasztronómiai élményben részesüljenek. Videó!

Takács Judit a Triplacsokoládé mousse-ról.

És itt a csoki-és kávéöntés a végén.