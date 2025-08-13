Most érkezett: járműhiba történt, terelve közlekedik a troli

Sokakat érint a változás.
A 74-es trolibusz terelve közlekedik a Csáktornya park felé, nem érinti a Szövetség utca és a Rózsák tere megállót járműhiba miatt – közölte a BKK Info a Facebook-oldalán szerda reggel fél nyolckor.
Frissítés: a BKK Info közösségi oldalán szerda reggel háromnegyed nyolc után jelezte, újra eredeti útvonalán közlekedik a 74-es trolibusz.
