Most érkezett: járműhiba történt, terelve közlekedik a troli

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 07:36
Módosítva: 2025.08.13. 07:50
A 74-es trolibusz terelve közlekedik a Csáktornya park felé, nem érinti a Szövetség utca és a Rózsák tere megállót járműhiba miatt – közölte a BKK Info a Facebook-oldalán szerda reggel fél nyolckor.

Járműhiba miatt módosított útvonaklon járt a 74-es troli szerda reggel (Fotó: Pixabay.com)

Frissítés: a BKK Info közösségi oldalán szerda reggel háromnegyed nyolc után jelezte, újra eredeti útvonalán közlekedik a 74-es trolibusz. 

 

