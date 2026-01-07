RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor közzétette, ezek az égető kérdések szerepelnek a kormány szerdai ülésén

Ülésezik a kormány, több fontos témát is meg kell vitatniuk. Orbán Viktor sorra vette a legfontosabb kérdésköröket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 07:45
orbán viktor kormány kormányülés

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon” – írta szerda reggeli posztjában a miniszterelnök. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

Orbán Viktor a kormányülésről beszélt

a mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban. 

„Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel” – emelte ki a kormányfő, aki azt is részletezte, hogy mi lenne az alternatívája mindennek:

Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!

– figyelmeztetett Orbán Viktor.

