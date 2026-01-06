„A jövőt Budapesten írják és nem Brüsszelből diktálják” - Szentkirályi Alexandra és Orbán Viktor is felszólalt a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén

Gönczi Gábor műsorvezető nyitotta meg a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlését kedd este. A jelöltállító gyűlésen Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke mellett Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt. Beszédében kitért arra, hogy a budapesti Fidesz-közösség nélkül nem lehet elsöprő győzelmet aratni, sőt, kétharmad sem jött volna össze a főváros támogatása nélkül.

A Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén Szentkirályi Alexandra és Orbán Viktor is ígéretet tett arra, hogy békét és biztonságot teremtenek a fővárosban Fotó: HírTV

Ti, a budapesti Fidesz vagytok a Fidesz-KDNP nagy közönségének legerősebb hadteste. Ti vagytok a Fideszen belül a legnagyobb közösség, itt van a legtöbb Fidesz-tag, sok száz. Ha a kihívónkra nézünk, akkor azt fogjuk látni, hogy egy 26 tagot számláló párt. Ez áll velünk szemben

— fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint az ellenzék előszeretettel hangsúlyozza, hogy a nemzeti kormánynak vidéken van a fő támogatottsága, de valójában a fővárosban is nagyon erős a jobboldali háttér. A legutóbbi Európai Parlamenti választáson például a Fidesz volt a legnagyobb párt Budapesten. „Ehhez a teljesítményhez kell felnőnünk a most következő választáson” — hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: „Budapest a nemzet fővárosa”

A miniszterelnök szerint ez a rang nem csak egy cím, hanem felelősség is.

Budapesten ehhez a felelősséghez ezidáig csak a nemzeti oldalnak sikerült felnőnie

— hangsúlyozta.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt 15 évben a kormány 3000 milliárd forintból fejlesztette Budapestet. Sőt, nemsokára indul a reptér és az oda vezető úthálózat felújítása is, amire újabb 1000 milliárd forintot fordítanak. Ennyi energiabefektetés után mégis nagy csalódás, amit a városvezetés az elmúlt 7 évben tett a fővárossal.

Szerinte Karácsony Gergely kuncsorgása azután, hogy a leggazdagabb várost sikerült csődbe vinniük, méltatlan a város vezetéséhez. A Fidesz viszont ezentúl is azon fog munkálkodni, hogy a hatalmas kárt, amit Karácsonyék okoztak, rendbe tegyék.

Kedves fiatalok! Ilyen lenne az egész ország, ha a baloldal kormányozna és nem a mi nemzeti kormányunk. (...) Ne legyenek kétségeink, az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva

— fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a fővárosi vezetés emlékezteti az országot arra, hogy milyen az, amikor a baloldal kormányoz.