„A jövőt Budapesten írják és nem Brüsszelből diktálják” - Szentkirályi Alexandra és Orbán Viktor is felszólalt a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén
„Lehet, hogy nem minden budapestivel értünk egyet mindenben, de az vitathatatlan tény, hogy a budapestiek számíthatnak ránk. Mi nem áruljuk el őket, mi a nemzetközi színtéren őket képviseljük. Vállaljuk, hogy nem lesz adóemelés, nem küldjük a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem viszik el a gyerekeinket idegen országba katonának” - Orbán Viktor is beszédet mondott a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén.
Gönczi Gábor műsorvezető nyitotta meg a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlését kedd este. A jelöltállító gyűlésen Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke mellett Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt. Beszédében kitért arra, hogy a budapesti Fidesz-közösség nélkül nem lehet elsöprő győzelmet aratni, sőt, kétharmad sem jött volna össze a főváros támogatása nélkül.
Ti, a budapesti Fidesz vagytok a Fidesz-KDNP nagy közönségének legerősebb hadteste. Ti vagytok a Fideszen belül a legnagyobb közösség, itt van a legtöbb Fidesz-tag, sok száz. Ha a kihívónkra nézünk, akkor azt fogjuk látni, hogy egy 26 tagot számláló párt. Ez áll velünk szemben
— fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint az ellenzék előszeretettel hangsúlyozza, hogy a nemzeti kormánynak vidéken van a fő támogatottsága, de valójában a fővárosban is nagyon erős a jobboldali háttér. A legutóbbi Európai Parlamenti választáson például a Fidesz volt a legnagyobb párt Budapesten. „Ehhez a teljesítményhez kell felnőnünk a most következő választáson” — hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor: „Budapest a nemzet fővárosa”
A miniszterelnök szerint ez a rang nem csak egy cím, hanem felelősség is.
Budapesten ehhez a felelősséghez ezidáig csak a nemzeti oldalnak sikerült felnőnie
— hangsúlyozta.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt 15 évben a kormány 3000 milliárd forintból fejlesztette Budapestet. Sőt, nemsokára indul a reptér és az oda vezető úthálózat felújítása is, amire újabb 1000 milliárd forintot fordítanak. Ennyi energiabefektetés után mégis nagy csalódás, amit a városvezetés az elmúlt 7 évben tett a fővárossal.
Szerinte Karácsony Gergely kuncsorgása azután, hogy a leggazdagabb várost sikerült csődbe vinniük, méltatlan a város vezetéséhez. A Fidesz viszont ezentúl is azon fog munkálkodni, hogy a hatalmas kárt, amit Karácsonyék okoztak, rendbe tegyék.
Kedves fiatalok! Ilyen lenne az egész ország, ha a baloldal kormányozna és nem a mi nemzeti kormányunk. (...) Ne legyenek kétségeink, az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva
— fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a fővárosi vezetés emlékezteti az országot arra, hogy milyen az, amikor a baloldal kormányoz.
Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa
A miniszterelnök szerint hatalmas érték, hogy a magyar fővárosban még mindig biztonságban sétálhatnak az utcán az emberek vallási hovatartozásuktól és bőrszínüktől függetlenül.
Itt nem kell tartani a migráció okozta áldatlan állapotoktól. Nők, férfiak, gyerekek: mindenki biztonságban érezheti magát. Ugyanis itt nincs iszlám radikalizmus és amíg mi vagyunk kormányon, nem is lesz
— hangsúlyozta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy Budapesten vannak a legnagyobb biztonságban a zsidó családok is, amire büszkének kell lennünk, hiszen pont így kell kinéznie egy nemzet fővárosának.
A biztonság azonban nem csak a vallási kisebbségeket érinti, hanem a magyar emberek egészét. A kormány ugyanis garantálja, hogy a magyar embereket, így a budapestieket sem küldi háborúba és nem is veszi el a pénzüket egy idegen ország háborújának finanszírozására.
Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén: „Budapest mutassa meg, hogy a béke oldalán áll”
A miniszterelnök beszéde után Szentkirályi Alexandra is felszólalt. A fővárosi közgyűlési frakcióvezetője szerint nem szabad engedni, hogy a morálisan megromlott nyugati elit teljesen magával rántsa nemzetünk fővárosát. 2019 óta ugyanis ez történik.
Amikor a baloldali brüsszeli elit logikája szerint kormányoznak egy várost, akkor nem fejlődést látunk, hanem csődöt. Nem rendet, hanem káoszt. Nem büszke fővárost, hanem lepusztult köztereket, súlyosbodó hajléktalan helyzetet, kezeletlen drogproblémát.
Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt hiába állít magáról bármit is az országjáró kampányai során, a fővárosban már egyértelműen látszik, hogy valójában milyen politikát folytatnak. Másfél éve ugyanis épp a Tisza adja a többséget Karácsony Gergelynek, ezidő alatt pedig egyértelműen megmutatkozott, hogy a Tisza is a káosz pártján áll.
Ehhez képest Szentkirályi Alexandra a jelöltállító gyűlésen ígértet tett, hogy a budapesti Fidesz megőrzi a főváros békéjét és biztonságát, ezek nélkül ugyanis fejlődés sincsen.
Mi olyan város építünk, ahol jó élni, jó dolgozni, családot alapítani és gyermeket nevelni és nem elszenvedni kell a döntéseket. (...) A jövőt Budapesten írják és nem Brüsszelből diktálják. Budapest nem lesz ideológiai kísérletek terepe. Budapest magyar város marad, történelmével, kultúrájával, sajátos karakterével együtt
— zárta gondolatait a budapesti Fidesz elnöke.
