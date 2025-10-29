RETRO RÁDIÓ

Szepesfalvy Anna: A Tisza Párt és Karácsony Gergely próbálják elsimítani a főváros pénzügyi botrányait

Kéz kezet mos alapon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 17:21
Módosítva: 2025.10.29. 17:23
Karácsony Gergely Tisza Párt Szepesfalvy Anna

Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés képviselője Facebookon tette meg észrevételeit a Tisza Párt és Karácsony Gergely együttműködéséről: "Úgy tűnik, ismét összeáll a limonádé-koalíció. A Tisza Párt és Karácsony Gergely — kéz kezet mos alapon — próbálják elsimítani a főváros pénzügyi botrányait."

A Tisza Párt és Karácsony Gergely próbálják elsimítani a főváros pénzügyi botrányait
A Tisza Párt és Karácsony Gergely próbálják elsimítani a főváros pénzügyi botrányait. Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

 

Most éppen ők adnák az elnökét annak a bizottságnak, amely a fővárosi százmilliárdos cégeket vizsgálja. A kérdés viszont az: milyen vizsgálat az, amit az a Tisza vezet, amely 

– megszavazta Karácsony törvénytelen költségvetését,


 

– lepaktált vele a pénzosztó pozíciókért,


 

– és vezeti az elmúlt hónapok leggyengébb bizottságát, aminek köszönhetően a DK-s vezetők ma is vígan ülnek a cégek élén?

Ez lenne az átláthatóság? 

A Tisza Párt és Karácsony Gergely egymás politikai szövetségesei. Maga Karácsony mondta: „Egy ellenzéki győzelemben vagyok érdekelt. A Tisza és az ellenzék összefogásának nincs alternatívája.”

Akkor mégis mire számíthatunk?

Egy valódi vizsgálatra — vagy egy újabb színjátékra?

Mert ha a vizsgálatot azok vezetik, akik politikai szövetségesek, abból nem lehet tisztességes vizsgálat — hanem egymás fedezése. Mutyi.

- írja Szepesfalvy Anna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu