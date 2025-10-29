Szepesfalvy Anna: A Tisza Párt és Karácsony Gergely próbálják elsimítani a főváros pénzügyi botrányait

Most éppen ők adnák az elnökét annak a bizottságnak, amely a fővárosi százmilliárdos cégeket vizsgálja. A kérdés viszont az: milyen vizsgálat az, amit az a Tisza vezet, amely

– megszavazta Karácsony törvénytelen költségvetését,





– lepaktált vele a pénzosztó pozíciókért,





– és vezeti az elmúlt hónapok leggyengébb bizottságát, aminek köszönhetően a DK-s vezetők ma is vígan ülnek a cégek élén?

Ez lenne az átláthatóság?

A Tisza Párt és Karácsony Gergely egymás politikai szövetségesei. Maga Karácsony mondta: „Egy ellenzéki győzelemben vagyok érdekelt. A Tisza és az ellenzék összefogásának nincs alternatívája.”

Akkor mégis mire számíthatunk?

Egy valódi vizsgálatra — vagy egy újabb színjátékra?

Mert ha a vizsgálatot azok vezetik, akik politikai szövetségesek, abból nem lehet tisztességes vizsgálat — hanem egymás fedezése. Mutyi.