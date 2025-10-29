"Karácsony menekül, a pénz meg eltűnik!" A Fidesz kimondja az igazságot – forrónak ígérkezik a fővárosi közgyűlés!
Több százmilliós visszásságok, eltűnt közpénzek, elhallgatott jelentések. Szepesváry Anna, a fővárosi Fidesz képviselője kimondta, amit valójában minden budapesti gondol: „Elég a sumákolásból! Karácsony körmére égett a főváros". Forró közgyűlés jön, ahol az elszámoltatás és a kerületvédelem is napirenden lesz.
A fővároshoz köthető céges mutyik átvilágítása, a rozsdaövezet Otthon Start kompatibilissé tétele, így a lakhatási válság kezelése, továbbá Halottak Napján ingyenes temetői körjárat bevezetése, valamint a kiszivárgott Tisza-terv a kerületek megszüntetéséről – többek között ezekkel a felvetésekkel készül a fővárosi Fidesz frakció. Így vélhetően a tesze-tosza főpolgármester izzadva készülhet a szokásos, hárító trükkjére: miszerint mossa kezeit, ő ott sem volt, és még mindig új a politikában. De Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz képviselője szerint Karácsony Gergelynek már nincs hova hátrálnia.
A fővárosi Fidesz égető kérdései várják a főváros vezetését
A Fidesz képviselői újra napirendre tűzték a fővárosi cégek átláthatóságát, miután egy vizsgálóbizottság szerint mintegy 300 millió forint sorsával kapcsolatban merültek fel súlyos kérdések. Szepesfalvy Anna, a kormánypárti frakció tagja azt mondja, a feltárt visszásságok csak a kezdetet jelentik.
A vizsgálóbizottság hónapok óta dolgozott, és amit feltárt, az megdöbbentő. Egy olyan cég esetében, amely ma már nem is létezik, túlárazott szerződések, teljesítés nélküli prémiumok és gondatlan gazdálkodás nyomaira bukkantunk. Ez mintegy háromszázmillió forintnyi közpénzt érint.
– fogalmazott a képviselő a sokkoló bizonyítékokkal kapcsolatban. Szepesfalvy Anna szerint, ha egy ekkora cég esetében ennyi probléma került elő, felmerül a kérdés, hogy mi lehet a helyzet azoknál, amelyek több százmilliárd forintból gazdálkodnak évente.
Ha az egyik legkisebb szervezetnél ilyen szabálytalanságok derülnek ki, mi történik azoknál, ahol évi több százmilliárd forint forog? Itt az idő, hogy ezeket az ügyeket tételesen feltárjuk, és a városvezetés számot adjon minden egyes forintról.
A képviselő szerint a főpolgármester és a városvezetés „kommunikációs üzemmódra” kapcsolt, amikor a vizsgálat eredményei szóba kerültek. Miközben újabb és újabb gyanús ügyek kerülnek napvilágra, a Városháza a kormányt hibáztatja, vagy közösségi médiás kampányokkal próbálja elterelni a figyelmet.
Nagyon beszédes, hogy a Budapest Brand Zrt. vizsgálati jelentéséről a főpolgármester egyetlen szót sem ejtett. Miközben naponta jönnek a TikTok-videók és Facebook-posztok, a valódi kérdésekre nincsen válasz. Ez a csend mindennél árulkodóbb
– fogalmazott Szepesfalvy Anna. A főváros működésének egyik alapfeltétele az átláthatóság, és nem fogadható el, hogy „a vizsgált cégek maguk végezzék a saját átvilágításukat”.
Nem lehet az átvilágított az, aki az átvilágítást vezeti. Ez nemcsak szakmailag tarthatatlan, de az átláthatóság alapelveivel is szembemegy
– mondta. Ezért a Fidesz-frakció azt javasolja, hogy a főváros független, külső szakértő céget bízzon meg a pénzügyi vizsgálatok lefolytatásával, a szükséges források biztosításával együtt.
A közgyűlés egyik kulcspontja lesz a rozsdaövezeti Otthon Start program, amelyről hónapok óta folyik a vita a városvezetés és az ellenzéki képviselők között. A program célja, hogy a használaton kívüli ipari területeket élhető, megfizethető lakónegyedekké alakítsák át, de a megvalósítás eddig alig haladt.
Több mint öt hónap telt el, és még mindig nem látjuk, hogyan kívánja a főváros ténylegesen végrehajtani ezt a projektet. Miközben a kormányzati oldalon már megvannak a források, és az állami programok is nyitottak lennének a partnerségre.
– mondta Szepesfalvy Anna. A vita középpontjában most az áll, ki és hogyan koordinálja a programot: a főpolgármester javaslata szerint a városi cégek vezetői felügyelnék a megvalósítást, ám a Fidesz-frakció szerint ez szintén „önellenőrzés”, ami nem garantálja az átláthatóságot. A rozsdaövezeti fejlesztések sorsa tehát a holnapi közgyűlésen dőlhet el.
A kerületek önállósága nem alku tárgya
A holnapi közgyűlés másik vitapontja a kétszintű fővárosi önkormányzatiság kérdése lesz. Szepesfalvy Anna szerint a kerületek megszüntetéséről szóló felvetések „nem véletlenül csak kiszivárognak”, a Tisza Párt egyszerűen „nem meri nyíltan vállalni a tervét”.
Karácsony Gergely volt az, aki egy műsorban elkotyogta, hogy mit hall a Tisza-szövetségeseitől. Ez nagyon is jellemző: zárt ajtók mögött zajlanak a beszélgetések, a társadalmi vita elmarad, majd egy-egy információ véletlenül kiszivárog. Így derül ki, hogy adóemelés, kórházbezárás vagy éppen kerületmegszüntetés szerepel a terveik között
– sorolta.
A képviselő szerint a közgyűlés sorsfordító pillanat lehet. Szepesfalvy Anna hozzátette:
A cél nem a politikai vita, hanem, hogy a főváros újra a budapestiekért működjön, ne saját magáért.
Nézd meg videónkat arról, hogy hova folyik a budapestiek pénze:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre