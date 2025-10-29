"Karácsony menekül, a pénz meg eltűnik!" A Fidesz kimondja az igazságot – forrónak ígérkezik a fővárosi közgyűlés!

A fővároshoz köthető céges mutyik átvilágítása, a rozsdaövezet Otthon Start kompatibilissé tétele, így a lakhatási válság kezelése, továbbá Halottak Napján ingyenes temetői körjárat bevezetése, valamint a kiszivárgott Tisza-terv a kerületek megszüntetéséről – többek között ezekkel a felvetésekkel készül a fővárosi Fidesz frakció. Így vélhetően a tesze-tosza főpolgármester izzadva készülhet a szokásos, hárító trükkjére: miszerint mossa kezeit, ő ott sem volt, és még mindig új a politikában. De Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz képviselője szerint Karácsony Gergelynek már nincs hova hátrálnia.

A rozsdaövezet parlagon hever, a fővárosi Fidesz szerint Otthon Start kompatibilis ingatlanokat lehetne építeni a területen / Fotó: Balaton József

A fővárosi Fidesz égető kérdései várják a főváros vezetését

A Fidesz képviselői újra napirendre tűzték a fővárosi cégek átláthatóságát, miután egy vizsgálóbizottság szerint mintegy 300 millió forint sorsával kapcsolatban merültek fel súlyos kérdések. Szepesfalvy Anna, a kormánypárti frakció tagja azt mondja, a feltárt visszásságok csak a kezdetet jelentik.

A vizsgálóbizottság hónapok óta dolgozott, és amit feltárt, az megdöbbentő. Egy olyan cég esetében, amely ma már nem is létezik, túlárazott szerződések, teljesítés nélküli prémiumok és gondatlan gazdálkodás nyomaira bukkantunk. Ez mintegy háromszázmillió forintnyi közpénzt érint.

– fogalmazott a képviselő a sokkoló bizonyítékokkal kapcsolatban. Szepesfalvy Anna szerint, ha egy ekkora cég esetében ennyi probléma került elő, felmerül a kérdés, hogy mi lehet a helyzet azoknál, amelyek több százmilliárd forintból gazdálkodnak évente.

Ha az egyik legkisebb szervezetnél ilyen szabálytalanságok derülnek ki, mi történik azoknál, ahol évi több százmilliárd forint forog? Itt az idő, hogy ezeket az ügyeket tételesen feltárjuk, és a városvezetés számot adjon minden egyes forintról.

A képviselő szerint a főpolgármester és a városvezetés „kommunikációs üzemmódra” kapcsolt, amikor a vizsgálat eredményei szóba kerültek. Miközben újabb és újabb gyanús ügyek kerülnek napvilágra, a Városháza a kormányt hibáztatja, vagy közösségi médiás kampányokkal próbálja elterelni a figyelmet.

Nagyon beszédes, hogy a Budapest Brand Zrt. vizsgálati jelentéséről a főpolgármester egyetlen szót sem ejtett. Miközben naponta jönnek a TikTok-videók és Facebook-posztok, a valódi kérdésekre nincsen válasz. Ez a csend mindennél árulkodóbb

– fogalmazott Szepesfalvy Anna. A főváros működésének egyik alapfeltétele az átláthatóság, és nem fogadható el, hogy „a vizsgált cégek maguk végezzék a saját átvilágításukat”.

Nem lehet az átvilágított az, aki az átvilágítást vezeti. Ez nemcsak szakmailag tarthatatlan, de az átláthatóság alapelveivel is szembemegy

– mondta. Ezért a Fidesz-frakció azt javasolja, hogy a főváros független, külső szakértő céget bízzon meg a pénzügyi vizsgálatok lefolytatásával, a szükséges források biztosításával együtt.