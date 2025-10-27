RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Szeretnétek itt lakni, ebben a pincében?

Karácsony Gergely szerint ez jó befektetés volt.

Megdöbbentő képsorok, majd egy mellbevágó kérdés. „Szeretnétek itt lakni ebben a pincében? Karácsony Gergely szerint ez jó befektetés volt a ti lakhatásotokra 75 millió forintért. A közgyűlésben téma volt az, hogy megvegye a főváros ezt a lakást, és rajtunk kívül mindenki igennel szavazott. És hogy ez miért történt? Azért, mert a Fővárosi Önkormányzat egyszerűen elirigyelte azt, hogy a kormány 3%-os fix hitele működik, ehhez képest ők ezzel szeretnének beszállni a lakhatási versenyben” – mondja közösségi oldalán frissen posztolt videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelyék lépéséről elmélkedett: kihasználták az Otthon Start ürügyét és vettek gyorsan egy irodát a haveroknak?  (Fotó:  Metropol)

„A Közgyűlésben rajtunk kívül mindenki megszavazta, hogy a főváros megvegye ezt az elhagyatott iroda/pincét. 75 millió forintért. Végül is eddig semmi túl szokatlan nincs a történetben, de mindezt az «Otthon Start Lakáshitelprogrammal összefüggő döntések meghozataláról» szóló javaslat keretin belül tették meg. Ezzel a 75 milliós ablaktalan pincével szeretnék orvosolni a fővárosi lakhatási válságot? Itt tényleg lakást alakítanának ki? Vagy csak kihasználták az Otthon Start ürügyét és vettek gyorsan egy irodát a haveroknak? Rejtély. Az mindenképp látszik, hogy kapkodnak és nagyon dühösek az Otthon Start program sikerén, de ti ne legyetek, és inkább startoljatol rá saját otthonotokra!”
– írja Facebook-oldalán a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra fel is teszi a nagy kérdést a videó végén:  „Ti mit gondoltok? Fix 3%-os hitel, vagy pedig egy 75 milliós pince?”

 

