Tragédia szilveszter éjszaka: robbanás történt egy bárban, többen meghaltak

A balesetnek több sérültje is van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 08:25
Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak - közölte a svájci rendőrség.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció!)

Ismeretlen eredetű robbanás történt

- mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek.

Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van

- tette hozzá a szóvivő.

A detonáció fél egy tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték. A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület és a közelben a mentőszolgálatok láthatók. A szóvivő szerint továbbra is folynak a mentési munkálatok - írja az MTI.

 

