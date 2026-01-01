Tragédia szilveszter éjszaka: robbanás történt egy bárban, többen meghaltak

Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak - közölte a svájci rendőrség.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció!)

Robbanás történt egy bárban, többen meghaltak

Ismeretlen eredetű robbanás történt

- mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek.

Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van

- tette hozzá a szóvivő.

A detonáció fél egy tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték. A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület és a közelben a mentőszolgálatok láthatók. A szóvivő szerint továbbra is folynak a mentési munkálatok - írja az MTI.