Tragédia szilveszter éjszaka: robbanás történt egy bárban, többen meghaltak
A balesetnek több sérültje is van.
Robbanás történt egy bárban szilveszter éjszaka a Wallis kantonbeli Crans-Montanában, a híres síparadicsomban, többen meghaltak - közölte a svájci rendőrség.
Robbanás történt egy bárban, többen meghaltak
Ismeretlen eredetű robbanás történt
- mondta a kanton rendőrségének szóvivője, Gaetan Lathion az AFP francia hírügynökségnek.
Többen megsebesültek és több halálos áldozat is van
- tette hozzá a szóvivő.
A detonáció fél egy tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban, amikor az újév beköszöntét ünnepelték. A svájci média által közölt felvételeken egy lángokban álló épület és a közelben a mentőszolgálatok láthatók. A szóvivő szerint továbbra is folynak a mentési munkálatok - írja az MTI.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre