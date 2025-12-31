Egyre biztosabb, hogy leesik a hó! Szilveszter éjszakáján az ország egyre nagyobb területén várható havazás

Az előrejelzés szerint szerdán az éjszakai órákban északnyugatról délkelet felé haladva egyre több helyen várható kisebb havazás, a hóréteg vastagsága általában 2 centiméter alatt marad, de a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain és a Dunakanyarban akár 2-5 centi is lehet a hóréteg vastagsága.

Fehéren, havazással búcsúzik az óév az ország legnagyobb részén. Fotó: Vajda János / Észak Magyarország

Szilveszter éjszakáján az ország egyre nagyobb területén várható havazás

A délnyugati tájakon azonban csapadékmentes idő ígérkezik. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 Celsius-fok között alakul szilveszter napján, késő este, de az éjszaka második felétől enyhülés kezdődik. Az északi völgyekben azonban mínusz 6 fok alá, akár mínusz 9, mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő, miközben a csapadékzóna egyre inkább kelet-délkelet felé tolódik.

A szél eleinte nyugatias, majd egyre inkább délnyugatias irányú lesz, és nagy területen élénk, csütörtökön napközben pedig helyenként erős lökések kísérik a légmozgást. A felhőzet fokozatosan szakadozik, legkésőbb a keleti, északkeleti tájakon, de a keleti határvidéken a déli órákig még előfordulhat kisebb havazás. Csütörtökön, újév napján a maximum-hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, azonban a délnyugati határvidéken ennél egy-két fokkal enyhébb, míg az északkeleti tájakon akár fagypont környékén vagy picivel az alatt is alakulhat a maximumérték - írja az MTI.

A fővárosban várható havazás miatt fokozott figyelmet kér a Budapesti Közművek

Bár a meteorológiai prognózisokban van némi bizonytalanság, az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás, 2026 első hétvégéjén pedig akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió szerdán közleményben az MTI-vel.

A Budapesti Közművek azt kéri a fővárosban autóval közlekedőktől, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak saját és mások testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.