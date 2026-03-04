Gáspár Győző nagy bejelentést tett: Ő lesz Srámek és Bea menedzsere

A Nagy Duett 2026 műsorában Gáspár Bea nem más, mint Peter Srámek oldalán mutatja meg adásról adásra lenyűgöző tehetségét. A sztárpáros kiemelkedő szereplése mellett olyan jó baráti kapcsolatra tett szert, hogy a szlovák származású énekesnek a közös munka is megfordult a fejében, ugyanis nem tartja kizártnak, hogy felkéri Gáspár Beát, csináljanak közös bulit. Erről korábban így nyilatkozott a Borsnak: „Elképzelhető, hogy felkérem Beát, lépjen fel velem rendezvényeken, és ahogy megismertem őt, benne is lenne.” Ehhez azonban Gáspár Győzőnek is lenne egy-két szava.

Gáspár Győző büszke feleségére, és támogatja őt karrierjében (Fotó: Gáll Regina/Metropol)

Ezzel a feltétellel engedi el Gáspár Győző haknizni Beát

Bár Győző engedékeny Bea szárnyainak nyitogatását illetően, azért saját magának is szánna egy pozíciót a történetben.

Elengedem Beát fellépni, ha én leszek a menedzserük. Csak nagyívű dalokat fognak énekelni, már most Andrea Bocelli nótákat írok nekik

– kezdte Győzike viccesen.

Lapunk, megkérdezte a showmant, hogy szerinte elképzelhető-e, hogy Bea zenei pályafutása komolyra fordul. Győző meglepő dolgot árult el a Metropolnak.

Dehogy képzelhető el, hogy komolyra fordul. Bea egy háziasszony, nem lesz ő Radics Gigi meg Tóth Vera. Ő megmarad a méltóságos Bejja asszonynak két j-vel, aki főz nekünk, megy főző bemutatókra, és készíti az új könyvét, ez most csak egy kiruccanás neki. Isten őrizz, hogy komolyra forduljon! Ha jönne a lehetőség, engedném neki, de Bea nem ez a karakter.

Gáspár Győző lánya, Evelin karrierjét is támogatja

Győző nem csak Bea mellett áll ki vállszélességgel, nagyobbik lányára is nagyon büszke.

Egy remek pozícióban dolgozik a külügyminiszterünk mellett. Evelinnek olyan élete van, ami a kommentelőknek soha a büdös életben nem lesz. A lányom pedig megdolgozott ezért, hiszen mindig is erre vágyott és készült

– nyilatkozta korábban a Borsnak.