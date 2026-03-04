Orbán Viktor: Színjáték! Magyar Péter és a Tisza nem a magyarok, hanem az Ukránok oldalán áll
Megszavazták az orosz olaj kivezetését.
Színjáték! Magyar Péter és a Tisza nem a magyarok, hanem az Ukránok oldalán áll. Ki akarják vezetni az olcsó orosz olajat. Ez nem érdekünk!
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
