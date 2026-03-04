„Azt mondták búcsúzzunk el a kisfiunktól, miután kihűlt és elkékült”

Egy édesanya elmesélte, hogyan küzdött koraszülött fia megmentéséért, mindössze néhány nappal, azután, hogy hazaengedték. Asha Ricardson 10 héttel hamarabb szülte meg gyermekét, Lennoxot, de hamarosan azt mondták neki, vegyen búcsút tőle.

Azt mondták vegyen búcsút újszülött fiától

Az újszülött, aki mindössze 1,4 kilogrammot nyomott, heteket töltött a speciális ellátóegységben, mielőtt végre hazaengedték. Mivel friss anyuka volt, Asha magához vette Lennoxot és elvitte édesanyja házába, de alig két éjszaka telt el, mire beütött a katasztrófa. A pici hirtelen eszméletlen lett.

Versenyt futva az idővel elvitték a kicsit a Great North Air Ambulance Service kórházba, ahol elkezdték kezelni vérmérgezés és agyhártyagyulladás miatt.

Egyszerűen lecsúszott a lábáról. Mire a mentőautó megérkezett, Lennox már kék volt és hideg. Aztán kihívták a mentőhelikoptert, és az nagyon-nagyon gyorsan megérkezett

- idézi az anya szavait a Mirror.

A Great North Air Ambulance csapata kezelte ugyan Lennoxot, de végül édesanyja egy helikopterhez kísérte, majd átvitték a liverpooli Alder Hey Gyermekkórházba.

Amikor megérkeztünk az Alder Hey-be, azt mondták, hogy búcsúzzunk el

- közölte az anyuka.

Lennox egy hetet töltött az intenzív osztályon, majd még egy hetet egy másikon, mielőtt elvitték volna a Lanchaster Kórházba. Végül Szenteste hazaengedték. Az édesanya szerint, ha nemsegítettek volna neki, akkor egészen másképp is végződhettek volna a dolgok. „Minden nehézség ellenére Lennox túlélte.”

Most nyolcéves a kisfiú, egészséges és boldog, valamint jó kapcsolatot ápol három és féléves testvérével. Lennox felépülését követően Asha elhatározta, hogy szeretné meghálálni a Great North Air Ambulance Service-nek, így jótékonysági gyűjtést szervezett, amely során napi öt kilométert sétált. Hozzátette, hogy mindent megtesznek, hogy felhívják a figyelmet és támogassák a szervezetet valamilyen módon, mert kimondhatatlanul hálásak Lennox életének megmentéséért.