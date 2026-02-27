RETRO RÁDIÓ

„Szerencsés voltam, hogy túléltem” - a torokfájás jelezte a halálos betegséget

A nő azt hitte, hogy megfázás okozza a torokfájást.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 10:00
súlyos betegség szepszis kóma

Egy nő majdnem életét vesztette, miután egy rendkívül veszélyes betegség támadta meg a szervezetét. A fiatal nő elmondása szerint a tünetek egyszerű torokfájással kezdődtek, ezért eleinte azt hitte, csupán egy szokásos téli megfázással áll szemben.

Egy súlyos betegség veszélyezettet a nő életét
A nőt mesterséges kómába kellett helyezni, mert az orvosok nem tudták, milyen betegségben szenved   Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Egy súlyos betegség veszélyezettet a nő életét

Amikor Jennifer Gavin torokfájást kapott, azt hitte, hogy csak egy téli megfázásról van szó. A skót nő 2024 szeptemberében kezdte rosszul nem érezni magát.

Elmondása szerint a munkatársai is betegek voltak, ezért nem aggódott a tünetei miatt. Jennifer anyukája egyszer vérmérgezésben (szepszis) szenvedett, ezért amikor a tünetei súlyosbodtak, megfordult a fejében, hogy a kialakuló tünetek valami komolyabb betegség jelei is lehetnek.

A 32 éves nőben azonban egyre erősödött a gyanú, hogy komolyabb probléma állhat a tünetek hátterében. Megérzése sajnos beigazolódott, egy este szokatlanul heves szívdobogást tapasztalt, ezért felhívta a mentőszolgálatot. A diszpécser közölte vele, hogy mivel már több mint egy hete tartós lázzal küzd, azonnal a sürgősségi osztályra kell mennie. A gyors reagálás végül életmentőnek bizonyult.

Amikor a sürgősségin voltam az orvos rám nézett, és azt mondta, nagyon szerencsés vagyok, hogy bejöttem, mert valószínűleg nem éltem volna túl az éjszakát.

Az orvosok nem tudták rögtön, hogy milyen betegség áll a háttérben, először tüdőgyulladásra gyanakodtak, pár nappal később jöttek rá, hogy szepszisben szenved.

Jennifer állapota rohamosan romlani kezdett, amikor kórházba került, mivel a kórházi személyzet nem tudta, mi okozta a fertőzést. A nő napokat töltött mesterséges kómában és számos vizsgálat után jöttek rá a diagnózisra.

A gyógyulása után Jennifer arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a szepszis a fiatal, jó erőnlétű embereket is megtámadhatja. Hangsúlyozza, hogy fontos hallgatni a megérzéseinkre, és ha úgy érezzük, valami nincs rendben, hiszen az orvosi segítség életet is menthet - írja a The Sun.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu