„Szerencsés voltam, hogy túléltem” - a torokfájás jelezte a halálos betegséget

Egy nő majdnem életét vesztette, miután egy rendkívül veszélyes betegség támadta meg a szervezetét. A fiatal nő elmondása szerint a tünetek egyszerű torokfájással kezdődtek, ezért eleinte azt hitte, csupán egy szokásos téli megfázással áll szemben.

A nőt mesterséges kómába kellett helyezni, mert az orvosok nem tudták, milyen betegségben szenved Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Egy súlyos betegség veszélyezettet a nő életét

Amikor Jennifer Gavin torokfájást kapott, azt hitte, hogy csak egy téli megfázásról van szó. A skót nő 2024 szeptemberében kezdte rosszul nem érezni magát.

Elmondása szerint a munkatársai is betegek voltak, ezért nem aggódott a tünetei miatt. Jennifer anyukája egyszer vérmérgezésben (szepszis) szenvedett, ezért amikor a tünetei súlyosbodtak, megfordult a fejében, hogy a kialakuló tünetek valami komolyabb betegség jelei is lehetnek.

A 32 éves nőben azonban egyre erősödött a gyanú, hogy komolyabb probléma állhat a tünetek hátterében. Megérzése sajnos beigazolódott, egy este szokatlanul heves szívdobogást tapasztalt, ezért felhívta a mentőszolgálatot. A diszpécser közölte vele, hogy mivel már több mint egy hete tartós lázzal küzd, azonnal a sürgősségi osztályra kell mennie. A gyors reagálás végül életmentőnek bizonyult.

Amikor a sürgősségin voltam az orvos rám nézett, és azt mondta, nagyon szerencsés vagyok, hogy bejöttem, mert valószínűleg nem éltem volna túl az éjszakát.

Az orvosok nem tudták rögtön, hogy milyen betegség áll a háttérben, először tüdőgyulladásra gyanakodtak, pár nappal később jöttek rá, hogy szepszisben szenved.

Jennifer állapota rohamosan romlani kezdett, amikor kórházba került, mivel a kórházi személyzet nem tudta, mi okozta a fertőzést. A nő napokat töltött mesterséges kómában és számos vizsgálat után jöttek rá a diagnózisra.

A gyógyulása után Jennifer arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a szepszis a fiatal, jó erőnlétű embereket is megtámadhatja. Hangsúlyozza, hogy fontos hallgatni a megérzéseinkre, és ha úgy érezzük, valami nincs rendben, hiszen az orvosi segítség életet is menthet - írja a The Sun.