Szorongásnak hitték tüneteit, majd 15 hónapot adtak neki az orvosok

Eleinte szorongásnak hitték a 20 éves Madi Foster tüneteit az orvosai, majd súlyos diagnózist kapott és közölték vele, hogy csupán hónapjai vannak hátra.

Azt hitték, szorongás, de mindent feltárt a diagnózis / Illusztráció: Unsplash

Azt hitték, szorongás, de mindent feltárt a diagnózis

A fizikailag mindig is fitt lány 17 éves korában kezdett el levert lenni, kevésbé volt energikus már és légszomj is jelentkezett nála. 51 éves édesanyja, Nicola Foster elvitte lányát orvoshoz, de ott depresszióval és szorongással kezelték.

De Madi tünetei továbbra is fennálltak, elkezdett fájni a háta, véreset izzadt. Ez már kórházi jelenlétet igényelt, így elmentek a Staffordshire-i Kórházba, ahol megállapították, hogy a lépe megnagyobbodott egy 15 cm-es daganat miatt, amely köré tekeredett. A birminghami Queen Elizabeth Kórházban végzett biopszia megállapította, hogy mellékvesekéreg-karcinóma a betegsége, amelynek esélye Madi korosztályában egy a hárommillióhoz.

Bár eltávolították a daganatot műtét útján, de a hasa megtelt folyadékkal és szkeptikus sokkot kapott. Háromszor kellett újraindítani a szívét és sürgősségi műtétre került sor. Csoda, hogy túlélte.

2024 februárjában tudták meg, hogy a rák kiújult a hasában és elterjedt a májában. Közölték vele a hírt, amit egyik ember sem hallana szívesen: már csak 15-18 hónapja maradt legfeljebb.

Olyan pozitív a hozzáállása. Soha nem sírt. Nem hagyta, hogy ez felzaklassa

- idézi a Daily Star Nicola szavait.

Marylandben sikerült egy másik orvost találni, aki hajlandó volt megműteni az adományokból befolyt pénz összegéért, most pedig remélik a legjobbakat.