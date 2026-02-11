A kórházi szobában tartotta az esküvőjét a végstádiumú rákos vőlegény
A vőlegény egy héttel az esküvője után életét vesztette.
Egy férfi élete utolsó napjaiban úgy döntött, hogy feleségül veszi szerelmét, még akkor is, ha nem hagyhatta el a kórházi szobáját. A rákkal küzdő vőlegény házas emberként élte meg élete utolsó hetét.
A kórházban házasodott meg a rákos férfi
Michael Catlett élete utolsó pillanatai egyikében még kimondhatta az igent szerelmének. Az 58 éves férfi október 30-án hunyt el rákban, mindössze egy héttel azután, hogy egy meghitt, kórházi szobában tartott szertartáson feleségül vette a 49 éves Rogina Catlett-et Kaliforniában.
A szerelem megmarad betegségben és egészségben is. Amikor szeretsz valakit, a végéig kitartasz
A párt a legközelebbi családtagok és barátok vették körül a megható szertartáson. Bár Michael sajnálta, hogy nem tudta megadni Roginának az általa vágyott tengerparti esküvőt, a nő számára csak az számított, hogy hozzámenjen.
A férfi állapotának gyors romlása miatt tudták, nem várhatnak tovább, ezért 2025 augusztusában az eljegyzett pár a Wish Upon a Wedding nonprofit szervezethez fordult, amely súlyos betegséggel küzdő pároknak segít.
Az orvosok úgy gondolták, hogy a férfinak négy hete maradt hátra, ezért gyorsan kellett leszervezni az esküvőt. Mivel tudták, hogy az idő ellenük dolgozik, a szervezet csapata mindössze két nap alatt megszervezte az esküvőt a kórházban: helyi tervezőt, fotóst, virágkötőt és szertartásvezetőt biztosítottak.
Michaelnél áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak, amely a csontjaira és a májára is átterjedt. Bár a kemoterápia eleinte javulást hozott, és 2023 végén remissziót állapítottak meg, állapota hamarosan súlyosbodott. A rák agresszíven terjedt tovább, új daganatok jelentek meg, végül kórházi, majd hospice ellátásra szorult.
Egy héttel az esküvő után a férfi életét vesztette, Michael halála óta Rogina minden este megnézte a fogadalmukról készült videót - írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre