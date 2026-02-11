RETRO RÁDIÓ

A kórházi szobában tartotta az esküvőjét a végstádiumú rákos vőlegény

A vőlegény egy héttel az esküvője után életét vesztette.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 13:00
rákos beteg esküvő házasság

Egy férfi élete utolsó napjaiban úgy döntött, hogy feleségül veszi szerelmét, még akkor is, ha nem hagyhatta el a kórházi szobáját. A rákkal küzdő vőlegény házas emberként élte meg élete utolsó hetét.

Egy héttel az esküvője után hunyt el a súlyos rákos betegségben szenvedő vőlegény   Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A kórházban házasodott meg a rákos férfi

Michael Catlett élete utolsó pillanatai egyikében még kimondhatta az igent szerelmének. Az 58 éves férfi október 30-án hunyt el rákban, mindössze egy héttel azután, hogy egy meghitt, kórházi szobában tartott szertartáson feleségül vette a 49 éves Rogina Catlett-et Kaliforniában.

A szerelem megmarad betegségben és egészségben is. Amikor szeretsz valakit, a végéig kitartasz

A párt a legközelebbi családtagok és barátok vették körül a megható szertartáson. Bár Michael sajnálta, hogy nem tudta megadni Roginának az általa vágyott tengerparti esküvőt, a nő számára csak az számított, hogy hozzámenjen. 

A férfi állapotának gyors romlása miatt tudták, nem várhatnak tovább, ezért 2025 augusztusában az eljegyzett pár a Wish Upon a Wedding nonprofit szervezethez fordult, amely súlyos betegséggel küzdő pároknak segít.

Az orvosok úgy gondolták, hogy a férfinak négy hete maradt hátra, ezért gyorsan kellett leszervezni az esküvőt. Mivel tudták, hogy az idő ellenük dolgozik, a szervezet csapata mindössze két nap alatt megszervezte az esküvőt a kórházban: helyi tervezőt, fotóst, virágkötőt és szertartásvezetőt biztosítottak.

Michaelnél áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak, amely a csontjaira és a májára is átterjedt. Bár a kemoterápia eleinte javulást hozott, és 2023 végén remissziót állapítottak meg, állapota hamarosan súlyosbodott. A rák agresszíven terjedt tovább, új daganatok jelentek meg, végül kórházi, majd hospice ellátásra szorult.

Egy héttel az esküvő után a férfi életét vesztette, Michael halála óta Rogina minden este megnézte a fogadalmukról készült videót - írja a People.

 

