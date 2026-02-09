Veled is megtörténhet: megpirította saját bőrét a melegítőpárnával

Mindennapi rutinjának része volt a melegítőpárna használat. Úgy néz ki ez az ártatlannak tűnő szokás tönkre tette a testét.

Megpirította bőrét a melegítőpárna

Fotó: YouTube



Az elmúlt hat évben Meagan Hannon gondolkodás nélkül nyúlt a melegítőpárnájához egy-egy hosszú munkanap után.

Eredetileg krónikus hátfájás miatt kezdtem el használni, ami abból adódott, hogy körülbelül 15 évig fodrászként dolgoztam

– mesélte.

Alig volt olyan pillanat otthon, amikor Hannon ne használta volna a melegítőpárnát. Egy mindig ott volt a nappali kanapén, egy másik pedig az ágyán.

Éjszaka is ezzel alszom, és két óra után automatikusan kikapcsol. Éjszaka többször is felébredek, és visszakapcsolom. Korábban mindig magas fokozaton használtam, de körülbelül két hónapja levettem közepesre. Alacsony fokozaton szinte nem is érzem.

Hannon bevallotta, hogy jó néhány melegítőpárnát elhasznált már, mert olyan gyakran használta őket, hogy egyszerűen tönkrementek. A 36 éves nő azonban sosem gondolta volna, hogy a melegítőeszközök túlzott használata ilyen komoly hatással lehet a bőrére.

Szétégette a bőrét a melegítőpárna

Kicsit több mint egy éve vettem észre először, hogy valami nincs rendben, amikor a gyerekeimmel nyaraltunk. Készültünk úszni menni, amikor a lányom észrevette a hátamon a bőrelszíneződést, és megkérdezte, mi történt. Én addig nem is nagyon láttam, ezért belenéztem a tükörbe, és akkor döbbentem rá, mennyire feltűnő.

Nemrég egy barátja videót tett közzé Hannon hátáról az interneten, ami vírusként terjedt el, ezután Hannon is megosztott egy saját felvételt.

Megszállottja vagyok a melegítőpárnámnak – szerintetek ez normális?

– írta a videó fölé, miközben felhúzta a pulóverét, megmutatva az alatta látható foltos bőrt.

A videó gyorsan vírussá vált, több mint 340 000 megtekintést gyűjtött. Két további videója pedig rendre 405 000, illetve 70 000 megtekintést ért el.

A kommentelők közül sokan figyelmeztették Hannont az úgynevezett pirított bőr szindróma veszélyeire, amely akkor alakul ki, amikor a bőr krónikusan, alacsony hőmérsékleten, közvetlenül ki van téve hőforrásnak.