Figyelmeztetést adtak ki a bőrgyógyászok, veszélyes új trend szedi áldozatait

Hatalmas kockázatokkal jár ez az új őrület.
Figyelmeztetést adtak ki a bőrgyógyászok egy veszélyes TikTok-trend miatt, amely azonnali és hosszú távú következményekkel járhat.
A lényege ennek az úgynevezett "sunburn tattoo"-nak, hogy valaki szándékosan leégeti a bőrét a napon, miközben matricákat, ragasztószalagot, esetleg naptejet helyez fel bizonyos mintázatokban, így a leégett és a világosabb részek kontrasztja rajzolja ki a „művészi” formát.
Bármennyire kreatívnak vagy ártalmatlannak tűnhet, minden napégés bőrsérülés
- mondta el Dr. Anthony Rossi, New York-i bőrsebész.
Ez a ‘napégés tetoválás’ trend szándékos UV-károsodást jelent, ami idővel azonnali és hosszú távú következményekhez vezethet
- olvasható a Fox News cikkében.
A napégés ugyanis felgyorsítja a bőr öregedését, és növeli a bőrrák kockázatát, köztük a melanómáét is, amely a leghalálosabb bőrrák típus.
Fotón jól mutathatnak ezek a minták, de veszélyes UV-gócokat hoznak létre, és a károsodás idővel összeadódik
- tette hozzá a bőrsebész.
A napégéskor az UV-sugárzás károsítja a bőrsejtek DNS-ét, mutációkat okozva, amelyek kontrollálatlan sejtszaporodáshoz, végső soron pedig bőrrákhoz vezethetnek.
A szakértők szerint biztonságosabb alternatíva lehet az ideiglenes barnulást adó spray használata, amelyben a DHA (dihidroxi-aceton) nevű cukor reagál a bőr felső rétegében található aminosavakkal, barnás árnyalatot adva ezzel a bőrnek. Ez természetesen néhány nap alatt lekopik a bőr hámlásával. Rossi azonban figyelmeztetett, hogy a spray sem véd meg a leégéstől, és belélegezve lehet némi kockázata is.
Továbbá ezekre kell még odafigyelni:
