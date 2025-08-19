Figyelmeztetést adtak ki a bőrgyógyászok, veszélyes új trend szedi áldozatait

Figyelmeztetést adtak ki a bőrgyógyászok egy veszélyes TikTok-trend miatt, amely azonnali és hosszú távú következményekkel járhat.

Veszélyes új trend miatt adtak ki figyelmeztetést a bőrgyógyászok / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A lényege ennek az úgynevezett "sunburn tattoo"-nak, hogy valaki szándékosan leégeti a bőrét a napon, miközben matricákat, ragasztószalagot, esetleg naptejet helyez fel bizonyos mintázatokban, így a leégett és a világosabb részek kontrasztja rajzolja ki a „művészi” formát.

Bármennyire kreatívnak vagy ártalmatlannak tűnhet, minden napégés bőrsérülés

- mondta el Dr. Anthony Rossi, New York-i bőrsebész.

Ez a ‘napégés tetoválás’ trend szándékos UV-károsodást jelent, ami idővel azonnali és hosszú távú következményekhez vezethet

- olvasható a Fox News cikkében.

A napégés ugyanis felgyorsítja a bőr öregedését, és növeli a bőrrák kockázatát, köztük a melanómáét is, amely a leghalálosabb bőrrák típus.

Fotón jól mutathatnak ezek a minták, de veszélyes UV-gócokat hoznak létre, és a károsodás idővel összeadódik

- tette hozzá a bőrsebész.

A napégéskor az UV-sugárzás károsítja a bőrsejtek DNS-ét, mutációkat okozva, amelyek kontrollálatlan sejtszaporodáshoz, végső soron pedig bőrrákhoz vezethetnek.

Hogyan előzzük meg?

A szakértők szerint biztonságosabb alternatíva lehet az ideiglenes barnulást adó spray használata, amelyben a DHA (dihidroxi-aceton) nevű cukor reagál a bőr felső rétegében található aminosavakkal, barnás árnyalatot adva ezzel a bőrnek. Ez természetesen néhány nap alatt lekopik a bőr hámlásával. Rossi azonban figyelmeztetett, hogy a spray sem véd meg a leégéstől, és belélegezve lehet némi kockázata is.

Továbbá ezekre kell még odafigyelni: