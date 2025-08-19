RETRO RÁDIÓ

Figyelmeztetést adtak ki a bőrgyógyászok, veszélyes új trend szedi áldozatait

Hatalmas kockázatokkal jár ez az új őrület.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 18:00
bőrgyógyász nap bőr napégés naptej TikTok trend

Figyelmeztetést adtak ki a bőrgyógyászok egy veszélyes TikTok-trend miatt, amely azonnali és hosszú távú következményekkel járhat.

Napégés
Veszélyes új trend miatt adtak ki figyelmeztetést a bőrgyógyászok /  Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A lényege ennek az úgynevezett "sunburn tattoo"-nak, hogy valaki szándékosan leégeti a bőrét a napon, miközben matricákat, ragasztószalagot, esetleg naptejet helyez fel bizonyos mintázatokban, így a leégett és a világosabb részek kontrasztja rajzolja ki a „művészi” formát. 

Bármennyire kreatívnak vagy ártalmatlannak tűnhet, minden napégés bőrsérülés

- mondta el Dr. Anthony Rossi, New York-i bőrsebész. 

Ez a ‘napégés tetoválás’ trend szándékos UV-károsodást jelent, ami idővel azonnali és hosszú távú következményekhez vezethet

 - olvasható a Fox News cikkében.

A napégés ugyanis felgyorsítja a bőr öregedését, és növeli a bőrrák kockázatát, köztük a melanómáét is, amely a leghalálosabb bőrrák típus

Fotón jól mutathatnak ezek a minták, de veszélyes UV-gócokat hoznak létre, és a károsodás idővel összeadódik

- tette hozzá a bőrsebész.

A napégéskor az UV-sugárzás károsítja a bőrsejtek DNS-ét, mutációkat okozva, amelyek kontrollálatlan sejtszaporodáshoz, végső soron pedig bőrrákhoz vezethetnek.

Hogyan előzzük meg?

A szakértők szerint biztonságosabb alternatíva lehet az ideiglenes barnulást adó spray használata, amelyben a DHA (dihidroxi-aceton) nevű cukor reagál a bőr felső rétegében található aminosavakkal, barnás árnyalatot adva ezzel a bőrnek. Ez természetesen néhány nap alatt lekopik a bőr hámlásával. Rossi azonban figyelmeztetett, hogy a spray sem véd meg a leégéstől, és belélegezve lehet némi kockázata is. 

Továbbá ezekre kell még odafigyelni: 

  • mindig keressünk árnyékos helyet, kivált 10 és 14 óra között, amikor a napsugárzás a legerősebb,
  • használjunk széles spektrumú fényvédőt,
  • viseljünk UV-szűrős ruházatot, széles karimájú kalapot és napszemüveget.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu