Budapestre érkezett Ricky Martin, még ide is ellátogatott
Ha figyelmesen jársz a fővárosban, akkor te is összefuthatsz vele.
A külföldi sztárok imádnak hazánkba, azon belül is Budapestre látogatni, hiszen a fővárosunk gyönyörű látnivalókkal rendelkezik. Budapest szépsége most egy újabb hírességet nyűgözött le, aki most a karácsonyi időszak alatt érkezett a fővárosba.
Budapestre látogatott Ricky Martin
Ezúttal Ricky Martin érkezett Budapestre, aki erről egy videós összeállítást is megosztott a közösségi oldalán. A felvételen látható, ahogy Ferihegyen kiszáll a repülőből, de a videóból az is kiderült, hogy ellátogatott a Szent István Bazilikánál található karácsonyi vásárba is.
Úgy sétálok Budapesten, mint egy helyi – néha észrevesznek, néha nem. De mindig szívesen fogadnak. Öt év alatt háromszor léptem fel itt. Néhány kapcsolódást nem kell magyarázni. Magyarország ismeri a zenémet, és ezt érzem is. Nagyon köszönöm
- olvasható az énekes bejegyzésében.
