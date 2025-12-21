RETRO RÁDIÓ

Budapestre érkezett Ricky Martin, még ide is ellátogatott

Ha figyelmesen jársz a fővárosban, akkor te is összefuthatsz vele.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 21:35
A külföldi sztárok imádnak hazánkba, azon belül is Budapestre látogatni, hiszen a fővárosunk gyönyörű látnivalókkal rendelkezik. Budapest szépsége most egy újabb hírességet nyűgözött le, aki most a karácsonyi időszak alatt érkezett a fővárosba.

Ricky Martin Budapestre érkezett, karácsonyi vásárba is elment Fotó: CaSa 2223

Budapestre látogatott Ricky Martin

Ezúttal Ricky Martin érkezett Budapestre, aki erről egy videós összeállítást is megosztott a közösségi oldalán. A felvételen látható, ahogy Ferihegyen kiszáll a repülőből, de a videóból az is kiderült, hogy ellátogatott a Szent István Bazilikánál található karácsonyi vásárba is.

Úgy sétálok Budapesten, mint egy helyi – néha észrevesznek, néha nem. De mindig szívesen fogadnak. Öt év alatt háromszor léptem fel itt. Néhány kapcsolódást nem kell magyarázni. Magyarország ismeri a zenémet, és ezt érzem is. Nagyon köszönöm

- olvasható az énekes bejegyzésében.

 

