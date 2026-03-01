Béres Anett teljesen összetört a Dubajt ért támadások miatt

Dubaj rengeteg turistát vonz egész évben, számos magyar híresség is nyaralt már az arab városban. A Dubajról szóló hírek jelenleg nem a turistalátványosságaitól hangos, hanem az Irán által ért támadásokról.

Béres Anettet lesújtották a Dubajt ért támadásokról szóló hírek

Fotó: Archív / hot! magazin

Dubaj legnépszerűbb szállodáját is megtámadták

Az egész világot lesújtották az iráni támadásról szóló hírek. Több magyar család is érintett, rengeteg turista is a városban ragadt, miután lezárták Dubaj repülőterének azt a terminálját, amely a magyar forgalmat is bonyolítja, valamint a légterekre is teljes lezárás érvényes. A helyi konzulátusi telefonvonalak folyamatosan telítettek a beérkező magyar telefonhívások miatt, azonban mindent megtesznek, hogy az ott ragadt honfitársakat megnyugtassák és biztonságba helyezzék.

Dubaj legikonikusabb szállodáját, Fairmonth de Palmot is csapás érte február 28-án. A híres szálloda a dubaji Palm Jumeirah mesterséges sziget központján helyezkedik el. A dubaji hatóságok megerősítették: egy légicsapás során a környéken lévő épületben tűz keletkezett, és legalább négy ember megsérült. A mentő- és tűzoltóegységeket azonnal a helyszínre riasztották, a lángokat rövid időn belül sikerült lokalizálni és eloltani.

Béres Anett is ugyanebben a szállodában nyaralt

A hírességek is sorra fejtik ki az együttérzésüket, ez alól Béres Anett sem kivétel, aki néhány képpel emlékezett meg Dubajról, ahol pár évvel ezelőtt pont abban a szállodában nyaralt, ahova nemrégiben rakéta csapódott.

Az Instagram-bejegyzésében megemlítette, hogy amikor meglátta a támadásokról szóló híreket és felvételeket, összeszorult a szíve, mondván, hogy a támadást ért szálloda a szívéhez nőtt. Hét évvel ezelőtt nyaralt az arab városban, és az itt eltöltött idő emlékei különleges mementók voltak a számára, az események miatt most inkább tragédia árnyékolja be a kedvenc helyszínét.

Tegnap nekem sokkal jobban összeszorult a szívem, amikor megláttam, hogy mi történt Dubajban, hiszen az a szálloda a szívemhez nőtt már régen, a kedvenc helyem a Pálmán.

7 évvel ezelőtt ezek a fotók a Fairmont Hotelben készültek. Akkor még csak egy különleges nyaralás emlékei voltak.

Tegnap azonban tragédia árnyékolta be ezt a helyet.

Nehéz szavakat találni, amikor egy olyan térhez, amihez személyes emlék köt, fájdalmas esemény társul

– írta a bejegyzésben, ahol néhány képpel emlékezett meg az említett helyszínről.