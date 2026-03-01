Curtis éhes volt, nem hiszed el mit evett meg - Videó
Lissák Laura lepte meg az öltözőben Curtist és Judit. Arra egészen biztosan nem számított, ami történt.
Március 1-jén berobbant a tévéképernyőkre A Nagy Duett 8. évadának harmadik élőadása. Az egyik exkluzív riportban Lissák Laura egy csokor tulipánnal toppant be Curtis és felesége, Judie öltözőjébe.
A szerelmes párt épp készítették fel a műsorra, amikor meglepetésként kaptak egy-egy szál tulipánt. Curtis azonban nem hazudtolta meg magát, vagy csak szimplán nagyon éhes volt, ugyanis azonnal megette a virágot.
Íme Curtis tulipán evése:
