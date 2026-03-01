„Kapcsolatot szeretnék a közönséggel” – Bálint Antónia énekesnek állt!

Bálint Antónia ma már nemcsak a közösségi médiában aktív, hanem régi álmát is valóra váltja: énekel. A Balázs Fecó-dal feldolgozását például Facebookon és Instagramon is több mint 1,2 millióan nézték meg – a videó lavinaként söpört végig az interneten. Elárulta nekünk, hogy ez még csak a kezdet, hamarosan ugyanis fellépésén is megcsodálhatják a hangját a követői.

Bálint Antónia énekléseivel alaposan meglepte az embereket (Fotó: YouTube)

Bálint Antónia Balázs Fecó-feldolgozása letarolta a netet

„Nagyon szeretek énekelni, régi álom volt ez nekem. Jobb későn valóra váltani, mint soha” – mondta elszántan. Egy örökzöld különösen mély nyomot hagyott benne:

Amikor kitettem a Balázs Fecó-feldolgozást, egy nézőm pont azon a napon volt kint a sírjánál. Azt írta, ott hallgatta meg, sírva. Még most is ráz a hideg, ha erre gondolok

– árulta el. Az éneklés és a TikTok-live-ozás kéz a kézben járnak nála: „A live-ozás ezzel összefüggésben jött. Kapcsolatot szeretnék teremteni a közönséggel. Az első videómhoz is rengeteg támogató komment érkezett. Szerintem ez egy jó felület arra, hogy népszerűsítsem a brandem, és a fellépésekről informáljam a követőimet” – magyarázta. Antónia tudatosan építkezik, de reálisan látja a helyzetét: „Leginkább céges rendezvényekre szeretnék menni. Nem gondolom azt, hogy popsztár leszek, kis kezdő vagyok ezen a területen, annak ellenére, hogy játszottam már színházban. Járok énektanárhoz, sokat kell még fejlődnöm” – fejtette ki.

Egyre nagyobb az izgalom: közeleg az első fellépése

A színpad nem ismeretlen számára – mégis új kihívást jelent: „Nagyon izgulós vagyok, hiába töltöttem harminc évet mikrofonnal a kezemben. Ha beszélni kell, azzal nincs probléma, de az éneklés teljesen új helyzet”– részletezte. Nem is vállal kompromisszumot: élőben szeretne énekelni, ellenzi a playbacket. Rajong az élő zenéért, a hangszerekért, az igazi koncertélményért. Egyelőre feldolgozásokat tanul, bár – mint elárulta – saját dalai is vannak már a fiókban.

Hamarosan alapítványi fellépésen láthatjuk először ebben az új szerepben: egy jótékonysági eseményen nemcsak műsort vezet, hanem énekel is: „Nagyon jó dolgokat mondtak a hangommal kapcsolatban, ez engem pozitív irányba terelt” – mesélte Bálint Antónia.