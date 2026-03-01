Durva részletek: Így ünnepelt Stohl András és Kasza Tibi születésnapot - Videó

Születésnapot ünnepeltek a Nagy Duett zsűritagja, Stohl András és Kasza Tibi is. Mindketten az elmúlt napokban lettek egy évvel öregebbek, és meglepő dolgokat árultak el arról, hogyan ünnepelték a nagy napot.

Stohl András és Kasza Tibi is a napokban ünnepelte a születésnapját, azonban eltérő módon tartották meg a jellegzetes napot

Születésnap családi körben, vagy inkább sehogy

Kasza Tibi és Stohl András is nemrég ünnepelték a születésnapjukat, amelynek említését a két műsorvezető Liptai Claudia és Till Attila sem hagyta szó nélkül. Liptai Claudia viccesen megjegyezte, hogy azért nem kívánt előre boldog születésnapot, mert hát ebben a korban, sose lehet tudni mire számíthat az ember. Természetesen egyik zsűritag sem sértődött meg a tréfás megjegyzésen, értették Claudia humorát.

Elsőként Kasza Tibit kérdezték, mit csinált a születésnapján. Nos, nem erre a válaszra számítottunk, Kasza Tibi ugyanis azt mondta:

Semmit.

- feleli, majd azzal a “kifogással” él, hogy az ő korában már nem érdemes. Ki hitte volna, hogy Tibi már 48 éves? Még a zsűritagok is teljesen elképedtek, és abban igazat kell adnunk nekik, hogy Tibi elképesztő jól tartja magát.

Tibi után Stohl András került “terítékre”, őt Liptai Claudia faggatta arról, hogyan töltötte a születésnapját.

Ott volt a család, minden gyerekem ott volt, úgyhogy nagyon örültem, nagyon jól éreztem magam, és nagyon jól sikerült! Legalább is ezt hazudta mindenki a végén

- teszi hozzá viccelődve a Nagy Ő.