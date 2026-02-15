A Nagy Duett: Kasza Tibi élő adásban oltotta le Fekete Pákót, ezt látni kell

Végre elindult A Nagy Duett 8. évada, ráadásul rögtön az első adásban olyan produkciót láthatott a közönség, amiről biztos, hogy még hosszú ideig fogunk beszélni. Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi együtt adtak elő egy dalt az Aladdin című meséből, a végeredmény pedig mondhatni egészen elképesztő volt – minden szempontból:

Nem csoda, hogy szinte mindenki könnyesre nevette magát Fekete Pákóék produkcióján. Sőt, A Nagy Duett egyik zsűritagja, Kasza Tibi játékosan le is oltotta őt, miután arra kérte, hogy magyarul meséljen egy kicsit a produkcióról a fordítóval figyelő vendégzsűritagnak, a Betty, a csúnya lány sztárjának, Ana Maria Orozcónak, majd poénosan megjegyezte a nyelvvel kicsit küszködő Pákónak, hogy a fordító felmondott – végül a lehetséges 50-ből 49 pontot kaptak Pákóék.