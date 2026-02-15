RETRO RÁDIÓ

A Nagy Duett: óriási bejelentés, ezt nem láttuk jönni!

Nem akárki érkezik A Nagy Duett követező adásába.

2026.02.15.
A Nagy Duett Leticia Calderón sztárvendég

Elindult A Nagy Duett 8. évada, ami a két műsorvezető, Liptai Claudia és Till Attila közös produkciójával üdvözölte a nézőket. Ebben az adásban különleges sztárvendég is van a zsűritagok között, aki nem más, mint a Betty, a csúnya lány ismert színésznője, Ana María Orozco – ráadásul kiderült, hogy nem ő az egyetlen világsztár, aki csatlakozik A Nagy Duetthez vendégzsűriként.

Ana María Orozco

Óriási bejelentés történt, ugyanis jövő héten érkezik A Nagy Duettbe vendégzsűritagként az Esmeralda című legendás szappanopera sztárja, Leticia Calderón, ez pedig biztos, hogy rengeteg nézőnek fog hatalmas örömet okozni, hiszen egykor a mindennapjaink része volt a színésznő, akit nem felejtettek el a magyarok.

