RETRO RÁDIÓ

Tolvai Reni a Nagy Duettről: „Nagyon komoly lesz”

Az énekesnő és humorista párja már gőzerővel készül.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.12. 12:30
Tolvai Reni A Nagy Duett A Nagy Duett 2026

Már csak pár nap van hátra A Nagy Duett legújabb évadáig. 10 páros (9 és egy trió) hétről hétre küzd majd azért, hogy ők legyenek a legszórakoztatóbbak. A zsűriszékben Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi ül majd, míg a műsorvezetők szokás szerint Liptai Claudia és Till Attila lesznek.

Tolvai Reni Fotó: Metropol

Ma volt az első színpadi próbánk a vasárnap induló Nagy Duetthez, nem mondok semmit de nagyon komoly lesz

- közölte legújabb posztjában Tolvai Reni, aki Lakatos Laci oldalán versenyez majd.

Mitöbb, nemrég kiderült, ismét sztárvendég érkezik a zsűribe:

Ismét egy örömhírrel készültünk a nézőinknek, hiszen elárulhatjuk, hogy a tavalyi visszatérő évad sikerei után az idei A Nagy Duett is egy nemzetközi hírességgel indul majd. Valószínűleg minden tévénézőnek ismerősen cseng Betty, a csúnya lány neve, aki most a tízéves Izaura TV meghívására személyesen látogat el hozzánk, és egy különleges szerepben, a Duett vendég zsűrijeként debütál majd. Izgatottan várjuk a február 15-ét, és annyit elárulhatok, hogy a meglepetések sora itt még nem ér véget...

- közölte Fischer Gábor a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

És, hogy kik lesznek az ellenfeleik A Nagy Duettben? Mutatjuk!

  • Curtis és Széki-Barnai Judie
  • Gesztesi Panka és Kovács Áron
  • Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó
  • Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.
  • Gáspár Bea és Peter Srámek
  • Stana Alexandra és Galambos Lajos
  • Gallusz Niki és Gajdos Tamás
  • Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle
  • Vastag Csaba és Domján Evelin

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu