Tolvai Reni a Nagy Duettről: „Nagyon komoly lesz”

Már csak pár nap van hátra A Nagy Duett legújabb évadáig. 10 páros (9 és egy trió) hétről hétre küzd majd azért, hogy ők legyenek a legszórakoztatóbbak. A zsűriszékben Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi ül majd, míg a műsorvezetők szokás szerint Liptai Claudia és Till Attila lesznek.

Tolvai Reni Fotó: Metropol

Ma volt az első színpadi próbánk a vasárnap induló Nagy Duetthez, nem mondok semmit de nagyon komoly lesz

- közölte legújabb posztjában Tolvai Reni, aki Lakatos Laci oldalán versenyez majd.

Mitöbb, nemrég kiderült, ismét sztárvendég érkezik a zsűribe:

Ismét egy örömhírrel készültünk a nézőinknek, hiszen elárulhatjuk, hogy a tavalyi visszatérő évad sikerei után az idei A Nagy Duett is egy nemzetközi hírességgel indul majd. Valószínűleg minden tévénézőnek ismerősen cseng Betty, a csúnya lány neve, aki most a tízéves Izaura TV meghívására személyesen látogat el hozzánk, és egy különleges szerepben, a Duett vendég zsűrijeként debütál majd. Izgatottan várjuk a február 15-ét, és annyit elárulhatok, hogy a meglepetések sora itt még nem ér véget...

- közölte Fischer Gábor a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

És, hogy kik lesznek az ellenfeleik A Nagy Duettben? Mutatjuk!