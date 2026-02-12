Tolvai Reni a Nagy Duettről: „Nagyon komoly lesz”
Az énekesnő és humorista párja már gőzerővel készül.
Már csak pár nap van hátra A Nagy Duett legújabb évadáig. 10 páros (9 és egy trió) hétről hétre küzd majd azért, hogy ők legyenek a legszórakoztatóbbak. A zsűriszékben Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi ül majd, míg a műsorvezetők szokás szerint Liptai Claudia és Till Attila lesznek.
Ma volt az első színpadi próbánk a vasárnap induló Nagy Duetthez, nem mondok semmit de nagyon komoly lesz
- közölte legújabb posztjában Tolvai Reni, aki Lakatos Laci oldalán versenyez majd.
Mitöbb, nemrég kiderült, ismét sztárvendég érkezik a zsűribe:
Ismét egy örömhírrel készültünk a nézőinknek, hiszen elárulhatjuk, hogy a tavalyi visszatérő évad sikerei után az idei A Nagy Duett is egy nemzetközi hírességgel indul majd. Valószínűleg minden tévénézőnek ismerősen cseng Betty, a csúnya lány neve, aki most a tízéves Izaura TV meghívására személyesen látogat el hozzánk, és egy különleges szerepben, a Duett vendég zsűrijeként debütál majd. Izgatottan várjuk a február 15-ét, és annyit elárulhatok, hogy a meglepetések sora itt még nem ér véget...
- közölte Fischer Gábor a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.
És, hogy kik lesznek az ellenfeleik A Nagy Duettben? Mutatjuk!
- Curtis és Széki-Barnai Judie
- Gesztesi Panka és Kovács Áron
- Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó
- Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.
- Gáspár Bea és Peter Srámek
- Stana Alexandra és Galambos Lajos
- Gallusz Niki és Gajdos Tamás
- Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle
- Vastag Csaba és Domján Evelin
