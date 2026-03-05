Kattant a bilincs Britney Spears csuklóján, nem hiszed el mit tett

Britney Spears egyre mélyebbre és mélyebbre kerül, s úgy tűnik, hogy nem is mostanában kerül ki abból a helyzetből, amiben jelenleg is nyakig benne ül. Az énekesnőt ezúttal bilincsben vitték el a rendőrök, s félő, hogy nem ez lesz az utolsó eset. Biztos, hogy jó ötlet volt megszűntetni a gyámságát?

Britney Spears biztosan nem vágott ilyen örömteli arcot, amikor a rendőrség bilincsben vitte el ittas vezetésért

Fotó: AFP

Britney Spears bilincsbe verve élvezte a rendőrség társaságát

Britney-t mostanában az ág is húzza. Nem régiben arról szóltak a hírek, hogy egykori férje Kevin Federline saját könyvében vallott arról, hogy az énekesnő egyáltalán nem jó édesanya a gyermekeinek, ráadásul az Instagramra posztolt videók sem voltak túlságosan bizalomgerjesztők. A sor pedig folytatódik, ugyanis Britney csuklóján bilincs csattant, miután ittas vezetésért tartóztatták le Kaliforniában, szerda este helyi idő szerint 21:30 környékén. Az amerikai TMZ úgy tudja, hogy csütörtök hajnalban, 3 óra körül vették őrizetbe, azonban a ventura megyei seriff hivatalának nyilatkozata szerint az énekesnőt azóta kiengedték. Azonban május 4-én a bíróságon kell majd megjelennie, hogy feleljen a tettéért. Britney még nem nyilatkozott nyilvánosan a letartóztatásáról szóló hírekről.

Nemrégiben kiderült, hogy távoltartási végzést kellett kérnie egy louisianai férfi ellen, miután az zavaró közösségi média bejegyzéseket tett közzé az énekesnőről, és az otthonában is megjelent. Úgy tudni, hogy az 51 éves, Donald nevű férfi 2013 óta zaklatja őt, akit 2025-ben tartóztattak le miután engedély nélkül ment be Britney otthonába. A bíróság most elrendelte, hogy 100 méternél nem mehet közelebb az énekesnőhöz - olvasható a Mirror cikkében.