Orbán Viktor: Kényszersorozás, szenvedés és halál. Ez az ukrán front rideg valósága
Két magyart sikerült megmenteni.
- írja Orbán Viktor, miután Szijjártó Péterrel közösen elintézte, hogy két magyar állampolgárt kiengedjenek a hadifogságból.
A videóból kiderül milyen szörnyűségeket élt meg a két kényszersorozással frontra hurcolt magyar állampolgár.
