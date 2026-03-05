Egykilós kokaintömbökkel fogták el a dílert a zsaruk
Döntött a bíróság a férfi sorsáról. A díler évekre börtönbe vonul.
Egy igazoltatás közben kapták el a dílert, aki hatalmas mennyiségű drogot tartott magánál. Az elkövetőt a rendőrség két, egykilós kokaintömbbel fogta el.
Kábítószerrel teli zacskókat cipelt a díler
A 47 éves Anh Hoang egy igazoltatás és átvizsgálás során kapták el az év elején. Az angol férfit Gipton városában állítoták elő, miután megállították a rendőrök és 200 000 font (88 650 200 Ft) értékű kábítószert találtak nála.
A rendőrség közlése szerint az őrizetbe vétel során a 47 éves Hoang két, egykilós tömböt tartalmazó műanyag zacskót cipelt, melynek tartalmáról kiderült, hogy kokain.
A férfi két tömb kokaint szállított, aminek elképesztő utcai értéke volt az angol feketepiacon. A nyomozók később megállapították, hogy a férfi jelentős szerepet játszott az A osztályú kábítószerek szállításában.
Hoangot A osztályú kábítószer birtoklásával vádolták, amelynek elkövetésében bűnösnek vallotta magát. Kevin Daly nyomozó elmondta, hogy Hoangot korábban már elítélték és börtönben is ült kábítószer-kereskedelem miatt.
A bíróság meghallgatta, hogy a férfit korábban 20 alkalommal is elítélték összesen 68 bűncselekményért, beleértve a kábítószerrel való kereskedelmet is. A férfit korábban öt, illetve 11 év börtönre ítélték, most hat évet kapott – írja a Mirror.
