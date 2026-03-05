RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Zelenszkij nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat

Életveszélyes fenyegetést kapott a Orbán Viktor.

2026.03.05.
orbán viktor zelenszkij fenyegetés

Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti.  De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat.

- írja Orbán Viktor a Facebookon Zelenszkij súlyos fenyegetésére reagálva.

Csütörtökön délután jött a hír, hogy Orbán Viktort életveszélyesen megfenyegette az ukrán elnök. Ezeket a szavakat használta:

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.

