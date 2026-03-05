Orbán Viktor: Zelenszkij nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat
Életveszélyes fenyegetést kapott a Orbán Viktor.
Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat.
- írja Orbán Viktor a Facebookon Zelenszkij súlyos fenyegetésére reagálva.
Csütörtökön délután jött a hír, hogy Orbán Viktort életveszélyesen megfenyegette az ukrán elnök. Ezeket a szavakat használta:
Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre