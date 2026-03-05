Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort - videó
Ez már tényleg nagyon durva. Hihetetlen hová fajult Zelenszkij viselkedése.
Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban fenyegette meg életveszélyesen Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy sikerül a Magyarország által a Barátság-kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij - írja az Ellenpont.
Tudják, hogy lennie kell egy előlegnek az ukrán fél részéről a jövőbeli repülésre vonatkozóan, a Gripenek és Rafale-ok kapcsán. Ezt tegnap is átbeszéltük Mihajlóval [Mihajlo Podoljak, Zelenszkij tanácsadója- a szerk.].
Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.
- mondta Zelenszkij. A "saját nyelvükön" egyértelműen erőszakkal való fenygetőzést jelent, - nyilván nem arra gondolt Zelenszkij, hogy az ukrán katonák egy nap alatt megtanulnak magyarul. Vagyis Zelenszkij elnök, mint egy maffiózó, teljesen nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, hogy amennyiben nem oldja fel a közös hitelfelvételre vonatkozó vétót, fegyveresek fognak végezni vele.
Folyamatosan fenyegetőznek
Már nem ez az első ukrán fenyegetés, azonban ez az első eset, hogy az államigazgatás legmagasabb szintjéről érkezik az agresszív támadás.
Olekszij Kopitko szoros munkakapcsolatban állt Olekszij Reznyikov korábbi védelmi miniszterrel. Aktívan részt vett a minisztérium kommunikációs stratégiájának kialakításában és a háborús események elemzésében. Tehát nem csak egy szimpla véleményvezérről vagy politikai elemzőről van szó, hanem Zelenszkij kormányának volt alkalmazottjáról. Ő úgy fogalmazott, az a gondolat, hogy a magyarok bármit is megvédjenek Ukrajna törekvéseitől – felettébb nevetséges.
A minisztériumi tanácsadó ezután felsorolt jó néhány, az ukrán különleges műveleti erők (SSO) által, az orosz haderőnek okozott csapást az elmúlt néhány napból, így például:
- Megsemmisült: egy S-400-as komplexum indítóállása, radarja és segédanyagai;
- Megrongálódott: egy Pancir-SZ1 légvédelmi rendszer.
Kopitko ezeket a példákat hozta fel, hogy ha az ukrán hadsereg ilyen sebeket tudott ejteni az orosz védelmen, akkor mit tudnának tenni Magyarországgal.
Orbán Viktor múlt csütörtök reggel egy nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben felszólította az ukrán elnököt, hogy " azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!."
Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy lelövéssel és börtönnel fenyegették meg a magyar miniszterelnököt az ukránok, miután hazánk leállította a gázolajszállítást Ukrajnába, és Szijjártó Péter kinyilvánította, hogy Magyarország mindaddig blokkolja az uniós hitelcsomagot, és a 20. szankciós csomagot, amíg újra nem indul a vezeték.
Az ukrán önkéntes hadseregek parancsnoka, Dmitro Jaros is halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, valamint arról beszélt Zelenszkij egyik katonája, Jehven Karasz, hogy "órák alatt szétkapnák Magyarországot" az ukránok.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre