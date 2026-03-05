Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban fenyegette meg életveszélyesen Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy sikerül a Magyarország által a Barátság-kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij - írja az Ellenpont.

Zelenszkij

Fotó: AFP / AFP

Tudják, hogy lennie kell egy előlegnek az ukrán fél részéről a jövőbeli repülésre vonatkozóan, a Gripenek és Rafale-ok kapcsán. Ezt tegnap is átbeszéltük Mihajlóval [Mihajlo Podoljak, Zelenszkij tanácsadója- a szerk.]. Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.

- mondta Zelenszkij. A "saját nyelvükön" egyértelműen erőszakkal való fenygetőzést jelent, - nyilván nem arra gondolt Zelenszkij, hogy az ukrán katonák egy nap alatt megtanulnak magyarul. Vagyis Zelenszkij elnök, mint egy maffiózó, teljesen nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, hogy amennyiben nem oldja fel a közös hitelfelvételre vonatkozó vétót, fegyveresek fognak végezni vele.

Folyamatosan fenyegetőznek

Már nem ez az első ukrán fenyegetés, azonban ez az első eset, hogy az államigazgatás legmagasabb szintjéről érkezik az agresszív támadás.

Olekszij Kopitko szoros munkakapcsolatban állt Olekszij Reznyikov korábbi védelmi miniszterrel. Aktívan részt vett a minisztérium kommunikációs stratégiájának kialakításában és a háborús események elemzésében. Tehát nem csak egy szimpla véleményvezérről vagy politikai elemzőről van szó, hanem Zelenszkij kormányának volt alkalmazottjáról. Ő úgy fogalmazott, az a gondolat, hogy a magyarok bármit is megvédjenek Ukrajna törekvéseitől – felettébb nevetséges.