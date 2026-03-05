RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor meglátogatta a kiszabadított hadifoglyokat

Miután Szijjártó Péterrel megmentette őket, most személyesen beszélt velük.

2026.03.05.
Módosítva: 2026.03.05. 16:33
Küldetés teljesítve! - jelentette be Orbán Viktor és Szijjártó Péter csütörtökön a nagy hírt, hogy együttes erővel kiszabadították a hadifogságból a magyarokat. Orbán Viktor most személyesen váltott velük szót.

Kiszabadították a magyar hadifoglyokat. Fotó: Metropol

Meglátogattam a kiszabadított hadifoglyokat. Most már biztonságban vannak! 

- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videója mellé, amelyből az is kiderül, hogy milyen sérüléseket szenvedtek a fronton.

 

