Orbán Viktor meglátogatta a kiszabadított hadifoglyokat
Miután Szijjártó Péterrel megmentette őket, most személyesen beszélt velük.
Küldetés teljesítve! - jelentette be Orbán Viktor és Szijjártó Péter csütörtökön a nagy hírt, hogy együttes erővel kiszabadították a hadifogságból a magyarokat. Orbán Viktor most személyesen váltott velük szót.
Meglátogattam a kiszabadított hadifoglyokat. Most már biztonságban vannak!
- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videója mellé, amelyből az is kiderül, hogy milyen sérüléseket szenvedtek a fronton.
